Le député libéral Francis Drouin annonce qu’il ne se représente pas

Après neuf ans avec les libéraux, Francis Drouin a décidé de tirer sa révérence. Il termine son mandat, mais il ne sera pas candidat lors de la prochaine élection fédérale : « J’étais en train de perdre la passion et la patience pour la politique », confie-t-il en exclusivité à Radio-Canada.

Au bord des larmes, le député de Glengarry—Prescott—Russell, près d’Ottawa, explique que les dernières années ont été difficiles pour sa famille, qu’il n’a pas vu sa conjointe et son fils autant qu’il le voudrait et que ses concitoyens méritent un élu qui est là à 100 % .

En politique, dit-il, il faut savoir quand embarquer sur la glace, mais aussi quand débarquer.

Ouvrir en mode plein écran Le député libéral de Glengarry—Prescott—Russell, Francis Drouin, célèbre après avoir été réélu. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Sa décision, assure le député, n’a rien à voir avec la controverse dans laquelle il a été plongé en mai dernier, quand il a traité, en comité parlementaire, deux témoins invités par le Bloc Québécois de « plein de marde ».

J’avais déjà annoncé [mes intentions] au premier ministre le 21 mars explique-t-il. Plusieurs sources ont d’ailleurs confirmées à Radio-Canada avoir été mises au courant de la décision de M. Drouin avant qu’il ne se retrouve sur la sellette.

La chute des libéraux dans les sondages chez elle, de son côté, a-t-elle eu un impact sur le choix du député franco-ontarien ? Non, affirme-t-il en entrevue, même s’il reconnaît que le prochain examen s’annonce très ardu pour les troupes de Justin Trudeau.

Selon lui, après près de 10 ans au pouvoir, toute formation politique, peu importe le chef, va avoir du mal à convaincre les électeurs de continuer à appuyer .

M. Drouin note quand même à quel point Justin Trudeau est devenu impopulaire dans les dernières années : La pandémie a été difficile, puis on cherche un coupable. Et M. Trudeau, malheureusement, a été jugé comme le coupable dans ça.

Le contraste avec sa première élection est on ne peut plus frappant : En 2015, quand je cognais aux portes, les gens me disaient : « Je l’ai vu grandir à la télé, cette personne-là. C’est le fils de Pierre Elliott Trudeau ». Mais les gens ont oublié ça.

Ouvrir en mode plein écran Francis Drouin et Justin Trudeau lors d’un rassemblement en 2017. (Photos d’archive) Photo : Radio-Canada

Quand on lui demande si un changement de leadership s’impose, Francis Drouin se montre prudent. Il croit que d’essayer un nouveau chef pourrait donner un nouvel élan au Parti libéral mais, en même temps, il maintient que ce n’est pas une solution magique après près d’une décennie au pouvoir : Ce sera à l’équipe de décider ce qu’ils vont faire pour se sortir de ça.

Retour sur l’épisode du plein de marde

Fils de l’ancien maire de Hawkesbury, Francis Drouin a été député d’arrière-ban pendant plusieurs années, avant d’être nommé secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture en 2021. Comme élu, il dit avoir autant aimé travailler sur un gros projet d’infrastructure qu’aider les électeurs qui avait des problèmes de passeport .

Plus récemment, M. Drouin a fait les manchettes après avoir tenu des propositions injurieuses en comité parlementaire.

Vous êtes plein de marde at-il lancé en mai à deux témoins invités par le Bloc québécois, qui affirmaient que le surfinancement des universités anglophones contribuait au recul du français au Québec. Francis Drouin a retiré ses insultes immédiatement, avant de s’excuser formellement plus tard dans la semaine.

Conservateurs et bloquistes ont alors demandé sa démission comme président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, ce qu’il a refusé de faire. M. Drouin a ensuite survécu à un vote de confiance, grâce à l’appui massif d’élus libéraux, dont de nombreux anglophones qui se sont rués pour devenir membres de l’Assemblée.

Ouvrir en mode plein écran Francis Drouin est président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie depuis 2020. (Photos d’archives) Photo : Assemblée parlementaire de la Francophonie

Aujourd’hui, M. Drouin a dit regretter la forme, mais pas le fond. J’aurais juste dû dire : « Vous êtes dans le champ et je continue à croire ça. »

En comité, les deux témoins en question, le chercheur indépendant Frédéric Lacroix et le professeur membre du Regroupement pour le cégep français Nicolas Bourdon, avançaient que le surfinancement d’établissements comme McGill ou Concordia contribuait à l’anglicisation du Québec. Pour soutenir leur proposition, ils ont cité entre autres une étude de Statistique Canada, qui montrait qu’une personne étudiant au postsecondaire en anglais se retrouvait plus souvent, par la suite, dans un milieu de travail anglophone. Or, selon M. Drouin, ce n’est pas parce qu’on travaille en anglais qu’on vit à la maison en anglais. La langue de travail, croit-il, ne détermine pas tout le milieu de vie.

Plus fondamentalement, Francis Drouin estime que pointer du doigt McGill, ça ne vient pas aider les francophones même si ça fait du bien émotionnellement. En Ontario, ajoute-t-il, si on avait blâmé les Anglais pour le restant de nos jours, on n’aurait rien fait avancer ici.

Les Québécois, selon le député, doivent se poser la question : Pourquoi est-ce que tant de francophones choisissent d’aller étudier en anglais ? M. Drouin croit que ce n’est pas nécessairement parce qu’ils veulent vivre en anglais mais peut-être parce qu’ils souhaitent s’ouvrir au marché international .

Des propositions qui ne risquent pas d’apaiser ses détracteurs au Québec, mais Francis Drouin ne s’en affole pas. La controverse a révélé, selon lui, un fossé entre une vision plus franco-ontarienne et une autre plus québécoise de la lutte pour la préservation du français. D’ailleurs, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario s’est portée à la défense de M. Drouin, alors que bien des commentateurs québécois et le premier ministre François Legault l’ont blâmé pour ses propositions.