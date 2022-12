Le député libéral du Manitoba, Jim Carr, est décédé

On se souvient de Jim Carr, député libéral de Winnipeg-Centre-Sud, comme d’un représentant dévoué et d’un bâtisseur de ponts. L’ancien ministre est décédé lundi à l’âge de 71 ans, après une longue bataille contre le cancer.

La mort de Carr a été annoncée à la Chambre des communes par un autre député de Winnipeg, Kevin Lamoureux. “Nous connaissons tous la passion de Jim pour son pays”, a-t-il déclaré.

La sombre nouvelle a été accueillie par des halètements dans la chambre, suivis d’un moment de silence. La Chambre des communes s’ajourne alors pour la journée.

Dans une déclaration parue peu de temps après, sa famille a déclaré que Carr “était décédé paisiblement chez lui, entouré de sa famille et de ses proches”. Carr était un mari, un père et un grand-père.

Élu pour la première fois en 2015, Carr en était à son troisième mandat de député, tout en luttant contre le myélome multiple et l’insuffisance rénale depuis 2019. Dans le cadre de son traitement, Carr a reçu une dialyse, une chimiothérapie et une greffe de moelle osseuse.

“Au cours des trois dernières années, il a combattu ces maladies avec bravoure et courage grâce au soutien incroyable de son personnel, de ses collègues et de ses proches”, a déclaré sa famille, remerciant les médecins, les infirmières et le personnel médical pour leurs soins.

Entre 2015 et 2019, Carr a occupé les postes de ministre des Ressources naturelles, de ministre de la Diversification du commerce international et de représentant spécial pour les Prairies.

À la suite de son diagnostic, Carr s’est retiré du cabinet, avant de revenir en tant que représentant spécial du premier ministre Justin Trudeau pour les Prairies, Trudeau disant à l’époque qu’il était heureux d’avoir Carr de retour autour de la table et de le voir en bonne santé.

Il a occupé ce rôle – qui lui a été confié pour la première fois après que les élections fédérales de 2019 ont vu les libéraux entièrement anéantis de la Saskatchewan et de l’Alberta afin de conserver une représentation libérale au cabinet de la région – jusqu’à ce que Trudeau reconfigure son cabinet après les élections fédérales de 2021.

“Jusqu’à la toute fin de sa vie remarquable, il s’est battu pour les Winnipegois, les Manitobains et les Canadiens”, a déclaré sa famille dans le communiqué. « En tant qu’élu dévoué, chef d’entreprise et leader communautaire au Manitoba pendant plus de 30 ans, Jim était aimé et respecté par tant de gens et nous savons qu’il nous manquera profondément.

Carr était le dernier à la Chambre des communes la semaine dernière, où il a supervisé l’adoption par la Chambre de son projet de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi C-235, Bâtir une économie verte des Prairies. Sa famille a déclaré que se concentrer sur cette législation et ses efforts multipartites “l’ont rempli d’énergie et lui ont gardé le moral”.

Réfléchissant à cela, le vice-président Chris D’Entremont a déclaré: “Cela montre à quelle vitesse les choses peuvent changer dans nos vies”, transmettant ses condoléances à sa famille, ses amis et ses électeurs.

Dans son dernier discours à la Chambre des communes le 6 décembre, Carr a commencé par dire : « J’aime ce pays, chaque mètre carré, en anglais, en français, dans les langues autochtones et dans les langues des nouveaux arrivants, ” avant de partager quelques réflexions plus larges sur l’état de la démocratie et son respect pour le Parlement.

Avant la politique, Carr a commencé sa carrière avec l’Orchestre symphonique de Winnipeg en tant que hautboïste, avant de travailler comme journaliste et chroniqueur local. Il est entré dans la vie publique en 1988 lorsqu’il a été élu à l’Assemblée législative du Manitoba pour représenter Fort Rouge. Carr est ensuite devenu le PDG fondateur du Business Council of Manitoba. Il a également été coprésident fondateur du Conseil de réduction de la pauvreté de Winnipeg.

Sa famille a déclaré que son bureau de circonscription restera ouvert pour continuer à servir la circonscription, jusqu’à ce qu’un nouveau député soit élu.

Le soir des élections en 2021, Carr a déclaré à CTV News Winnipeg qu’il était “très reconnaissant” que ses électeurs lui aient fait confiance pour les servir “un peu plus longtemps”.

Déclaration suite au décès de l’hon. Jim Carr. pic.twitter.com/jRQ6m05ecQ – Jim Carr (@jimcarr_wpg) 12 décembre 2022

“IL A CONSACRÉ SA VIE À CE PAYS”

Les condoléances et les expressions de sympathie ont rapidement afflué lundi, tant à Ottawa que depuis sa province d’origine.

S’adressant à des journalistes à l’extérieur du bureau du premier ministre, un Trudeau ému a déclaré que l’héritage de Carr “sera un héritage de service, un leadership réfléchi, une passion profonde et constante pour ce pays et pour son peuple, ainsi qu’un véritable engagement envers des solutions réfléchies qui rassemblent les gens.”

“Il nous manquera à jamais, a déclaré Trudeau. Dans un précédent article sur les réseaux sociauxle premier ministre a déclaré que beaucoup avaient perdu « un ami proche » et que son engagement envers les Prairies était « sans égal ».

Le collègue et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, s’est adressé aux journalistes à Ottawa lundi après-midi, évoquant le “triste lien” qu’ils avaient tous deux ayant récemment combattu des formes de cancer du sang et tous les problèmes de santé et personnels qui en découlaient.

“Je me souviens que j’étais encore à l’hôpital en convalescence après ma propre greffe de cellules souches quand j’ai appris la nouvelle que le lendemain des élections… lui aussi avait été admis à l’hôpital”, a déclaré LeBlanc. “Lui et moi au cours de l’année dernière, nous avons parlé de nos expériences communes en passant par ces traitements médicaux similaires mais différents. Donc, évidemment, pour moi, c’est assez douloureux de penser que quelqu’un qui était dans une lutte similaire à la mienne est décédé aujourd’hui.”

“Il a consacré sa vie à son pays”, a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, en se rendant à l’édifice de l’Ouest, avant les débats de la journée, s’arrêtant par respect pour la mémoire de Carr. “Il va nous manquer. J’ai adoré ce type.”

La ministre des Affaires étrangères, Melanie Joly, a évoqué sa première rencontre avec Carr alors qu’elle se rendait à la cérémonie d’assermentation de Rideau Hall en 2015, affirmant que le couple avait tout de suite cliqué.

“Jim était un bâtisseur de ponts. C’était un homme qui croyait au changement positif que la politique peut apporter”, a-t-elle déclaré.

“Horrible nouvelle”, a déclaré le ministre des Affaires du Nord Dan Vandal, qui est également ministre responsable du Développement économique dans les Prairies. “Il va tellement nous manquer. C’est un triste jour pour le Canada. Mes condoléances à sa famille.”

Sur les réseaux sociaux, la première ministre du Manitoba Heather Stefanson, avec « le cœur lourd », a présenté ses condoléances.

“Au fil des ans, Jim et moi avons travaillé ensemble sur de nombreux projets. J’ai toujours admiré son engagement sans faille,” elle a tweeté.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a déclaré que Carr était « un homme honorable et gentil », en partager ses condoléances en ligne.

“En tant que députée voisine, je sais à quel point Jim était dévoué à servir ses électeurs”, a déclaré la députée de Winnipeg-Centre, Leah Gazan. dans un tweet. “Mon amour et mes condoléances vont à sa famille, ses amis, son personnel et ses collègues. Qu’il repose en paix.”