Le député indien le plus riche a des actifs d’une valeur de 1 400 crores de roupies, le député « le plus pauvre » a…

Le député le plus riche du pays a des actifs d’une valeur de plus de 1 400 crores de roupies tandis qu’un député du Bengale occidental n’a même pas 2 000 roupies à son nom, a révélé un rapport d’un groupe de défense.

DK Shivakumar, qui est devenu le vice-ministre en chef du Karnataka après la victoire retentissante du Congrès aux élections de l’Assemblée de l’État en mai, possède des actifs d’une valeur de 1 413 crores de roupies et les deux prochains députés les plus riches sont également de l’État, selon le rapport de l’Association pour les réformes démocratiques (ADR).

Le deuxième sur la liste des députés les plus riches d’ADR est KH Puttaswamy Gowda, un député indépendant qui possède des actifs d’une valeur de Rs 1 267 crore. Il est suivi par Priya Krishna du Congrès, qui a Rs 1 156 crore.

Interrogé sur ses avoirs, M. Shivakumar a déclaré qu’il n’était pas le plus riche, mais qu’il n’était pas pauvre non plus. « Je ne suis pas le plus riche. Ce sont des actifs que j’ai acquis sur une longue période. Mon argent est au nom d’un particulier, et je l’ai gardé ainsi. Je ne suis pas le plus riche, et je ne suis pas pauvre. »

Quatre des députés les plus riches du top dix sont du Congrès et trois du BJP, déclenchant un échange de barbes entre les partis.

Le député Rizwan Arshad du Congrès a déclaré: « Des gens comme M. Shivakumar sont des hommes d’affaires. Et qu’y a-t-il de mal à cela? Regardez aussi les députés du BJP, en particulier ceux accusés d’escroqueries minières. »

Le BJP a riposté et a déclaré que le Congrès aimait les riches. « Justice a été rendue à ceux de notre parti qui ont été impliqués dans des escroqueries minières. Le Congrès aime les gens riches », a déclaré Suresh Kumar, haut responsable du Karnataka BJP.

Le numéro 23 sur la liste des députés les plus riches est le baron minier Gali Janardhan Reddy, qui faisait partie du BJP et avait lancé son propre parti l’année dernière. La plupart de ses avoirs seraient au nom de sa femme Aruna Lakshmi, qui avait contesté les élections à l’Assemblée du Karnataka sous la bannière du nouveau parti, Kalyana Rajya Pragati Paksha.

À l’autre extrémité du spectre se trouve Nirmal Kumar Dhara, un député du BJP du Bengale occidental, dont le total des actifs déclarés n’est que de 1 700 roupies. Il est suivi par un député indépendant d’Odisha, Makaranda Muduli, qui a Rs 15 000 et Narinder Pal Singh Sawna de l’AAP du Pendjab, dont les actifs valent 18 370.

Sur les 20 députés les plus riches du pays, 12 sont du Karnataka. À 14%, l’État a également le pourcentage le plus élevé de députés qui sont milliardaires et ont des actifs d’une valeur d’au moins Rs 100 crore. L’État qui est deuxième sur cette liste est l’Arunachal Pradesh, dont 4 des 59 députés sont milliardaires, ce qui lui donne un pourcentage de sept.