Le député indépendant Han Dong dit qu’il veut retourner au caucus libéral maintenant que le rapport du rapporteur spécial David Johnston sur l’ingérence étrangère a conclu qu’une allégation très médiatisée portée contre lui était fausse.

Le député de la région de Toronto a quitté le caucus fin mars pour siéger en tant que député indépendant après que Global News a publié un rapport alléguant qu’il avait conseillé à un diplomate chinois de haut rang en février 2021 que Pékin ne devrait pas libérer Michael Kovrig et Michael Spavor – les deux Canadiens étant détenus par la Chine à l’époque.

Lorsqu’on lui a demandé par CBC News s’il voulait rejoindre le caucus libéral, Dong a répondu que oui.

« Je veux absolument retourner au caucus », a déclaré Dong à CBC News mercredi.

Le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré mercredi que Dong « avait choisi de se retirer » du caucus pour laver son nom et que rejoindre maintenant serait « son choix ».

« J’ai hâte d’avoir des conversations avec Han pour savoir s’il veut revenir, et si son combat pour laver son nom est en cours… », a déclaré Trudeau.

Il est rare que des députés reviennent au caucus après s’être retirés ou avoir été expulsés.

Depuis que Trudeau est devenu chef libéral, près d’une douzaine d’autres députés libéraux ont quitté ou ont été expulsés du caucus pour siéger en tant que députés indépendants pour diverses raisons – y compris des allégations d’inconduite – selon le Site Web de la Chambre des communes . Aucun n’est retourné au caucus.

Un article de Global News publié en mars alléguait que Dong « avait secrètement conseillé » à un haut diplomate chinois en 2021 de retarder la libération de Spavor et Kovrig, qui étaient alors détenus par la Chine.

Le gouvernement fédéral a déclaré que les deux hommes avaient été détenus arbitrairement. Leur détention, qui a duré plus de 1 000 jours, a été largement considérée comme une mesure de représailles en réponse aux autorités canadiennes qui avaient déposé une demande d’extradition aux États-Unis et arrêté Meng Wanzhou, cadre de Huawei, au Canada en 2018.

L’histoire de Global suggère qu’un peu plus de deux ans après le début de la détention de Spavor et Kovrig, Dong a dit au consul général chinois Han Tao de ne pas les libérer parce que les conservateurs en bénéficieraient s’ils étaient libérés.

Johnston a enquêté sur l’allégation et a conclu que l’allégation était « fausse », indique son rapport.

« M. Dong a discuté des ‘deux Michaels’ avec un responsable de la RPC, mais n’a pas suggéré au responsable que la RPC prolonge leur détention », indique le rapport.

Michael Kovrig et Michael Spavor se tiennent debout alors qu’ils sont reconnus avant que le président Joe Biden ne s’adresse au Parlement à Ottawa le 24 mars 2023. (PA)

Le rapport de Johnston indique que Dong a continué à « entretenir des relations étroites » avec les responsables consulaires chinois jusqu’aux élections fédérales de 2021 au moins. À l’approche de cette élection, « les responsables de la sécurité et du renseignement étaient bien conscients des menaces posées par l’ingérence étrangère et les surveillaient activement », indique le rapport de Johnston.

Johnston a également examiné une autre allégation rapportée par Global News – selon laquelle le gouvernement chinois serait intervenu dans le processus de nomination qui a choisi Dong comme candidat libéral dans Don Valley North. Johnston dit dans son rapport que les renseignements et les entretiens avec de hauts responsables ont révélé que « des irrégularités ont été observées avec la nomination de M. Dong en 2019 ».

« … Il y a des soupçons bien fondés que les irrégularités étaient liées au consulat de la RPC à Toronto, avec qui M. Dong entretient des relations », écrit Johnston.

Johnston a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que Dong était au courant de l’implication potentielle de la Chine dans sa nomination.

Johnston dit dans son rapport que le Premier ministre a été informé des irrégularités et a conclu qu’il n’y avait aucune raison « de retirer Dong comme candidat ». Le rapport conclut que la décision de Trudeau « n’était pas une conclusion déraisonnable basée sur les renseignements dont disposait le premier ministre à l’époque ».

Un article de Global News a également allégué que Dong était l’un des au moins 11 candidats dans les circonscriptions de Toronto que Pékin avait soutenus lors des élections de 2019. Global News a rapporté que la Chine avait donné 250 000 dollars aux candidats.

Johnston l’a qualifiée de « l’une des allégations les plus incendiaires ». Il a conclu qu’il « semble, d’après des renseignements limités », que le gouvernement chinois prévoyait d’envoyer de l’argent par procuration à sept candidats libéraux et à quatre candidats conservateurs aux élections fédérales, ainsi qu’à un député progressiste-conservateur de l’Ontario.

« Il y a une incertitude quant à savoir s’il y avait de l’argent, s’il était réellement allé au personnel ou au député provincial, et il n’y a aucun renseignement suggérant que des candidats fédéraux aient reçu ces fonds », a écrit Johnston.

« Je me sens justifié par le rapport de M. Johnston », a déclaré Dong dans un communiqué publié mardi.

S’il vous plaît voir ma déclaration. Merci. pic.twitter.com/q0uckwSDPg —@handongontario

Il a appelé Global News et sa société mère Corus Entertainment à se rétracter et à présenter des excuses. Dong a déposé une plainte en diffamation de 15 millions de dollars en avril contre les entreprises de médias.

Dans un communiqué publié en mars, Global News a déclaré qu’il « est régi par un ensemble rigoureux de principes et de pratiques journalistiques, et nous sommes très conscients de l’intérêt public et de la responsabilité légale de cet important rapport de responsabilité ».

CBC News a demandé un commentaire au bureau du premier ministre et à Global News mercredi matin et n’a pas encore reçu de réponse.