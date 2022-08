Le député Gray demande l’élargissement des services de passeport à Kelowna

Avec les arriérés de renouvellement de passeport qui augmentent partout au Canada, les résidents de Kelowna en ressentent les effets.

Le bureau des passeports de Kelowna fournit actuellement des services « standard » et « express », bien que sans la possibilité d’imprimer des passeports en interne, il n’y a pas de service de ramassage « urgent » ou le lendemain.

La députée de Kelowna-Lake Country, Tracy Gray, demande une expansion.

«J’ai entendu à plusieurs reprises des résidents dire que devoir conduire huit heures aller-retour jusqu’au lieu de retrait urgent des passeports le plus proche à Surrey est complètement déraisonnable, surtout en hiver lorsque les autoroutes reliant l’Okanagan au Lower Mainland font face à de grandes sections de la glace, les changements d’altitude et les fermetures constantes », a déclaré Gray. « J’ai écrit à l’hon. Karina Gould à deux reprises depuis mai lui a demandé de mettre en œuvre la collecte urgente des passeports à Kelowna, et n’a toujours pas reçu de réponse du ministre.

« Le gouvernement libéral doit une réponse aux résidents de Kelowna—Lake Country.

D’autres municipalités canadiennes de tailles similaires avec des services de ramassage urgents comprennent Chicoutimi, Richmond, Windsor et St. Catherines.

Gray a déclaré que l’expansion géographique du service de passeport de Kelowna était logique.

« Les deux dernières années nous ont montré avec quelle facilité les services entre l’intérieur de la Colombie-Britannique et le Lower Mainland peuvent être interrompus en raison de conditions météorologiques extrêmes.

Le directeur exécutif de la Chambre de commerce de Kelowna, Dan Rogers, a déclaré que la Chambre était « extrêmement préoccupée » par le manque de services urgents.

