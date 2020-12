Le gouvernement du Madhya Pradesh propage l’étude du sanskrit en mettant en œuvre la langue dans une école de jeu dans chaque district de l’État à partir de la prochaine session universitaire.

Le premier du genre, les étudiants de KG inférieur et supérieur KG seront initiés à la langue à travers la parole, les étiquettes, les shlokas et les noms de divers objets en sanskrit, un rapport avec le Hindustan Times m’a dit.

Le ministre du département de l’éducation scolaire de l’État, Inder Singh Parmar, aurait déclaré à HT que pour les écoles de jeu, au lieu des habituelles LKG et UKG, ces classes seront respectivement appelées Arun et Uday. Appelant le sanskrit comme la mère de toutes les langues, Parmar a déclaré que son apprentissage dès son plus jeune âge élargirait l’esprit des étudiants et leur présenterait efficacement la culture, la langue et la tradition du pays.

Parmar a ajouté que le MP State Open School Education Board (MPSOSEB) et le gourou du yoga Ramdev Maharishi Patanjali Sanskrit Sansthan seront à l’origine du programme, de l’infrastructure et des nominations des enseignants dans les écoles de jeux.

Élaborant plus avant le concept de ces écoles, un responsable du département a été cité comme disant par HT que les horaires de l’école seront maintenus de telle sorte que les parents qui travaillent peuvent laver leurs pupilles à l’école vers 9 heures du matin, puis les reprendre. le soir. Le fonctionnaire a ajouté que les enseignants qui ont une compréhension approfondie du sanskrit et aussi ceux qui sont experts en psychologie de l’enfant ne seront embauchés que pour s’occuper des enfants.

Cependant, l’idée a été accueillie avec un certain scepticisme par les éducateurs. Pankaj Prajapati, un éducateur aurait émis des doutes sur l’idée, demandant comment les parents peuvent-ils converser avec leurs pupilles s’ils apprennent seulement le sanskrit à l’école. En outre, Prajapati dit qu’il est peu probable que les parents veuillent envoyer leurs enfants dans une telle école si aucune autre langue n’est enseignée.

Mais, Maharishi Patanjali Sanskrit Sansthan Directeur PR Tiwari, qui est le cerveau derrière l’idée pense que l’idée de voir le sanscrit comme une langue uniquement pour les prêtres hindous est trompeuse. Soulignant l’importance de la langue comme base de nombreuses langues indiennes, Tiwari a déclaré qu’il considérait l’apprentissage du sanscrit comme un ensemble de compétences. Plus que l’écriture, l’accent sera mis sur la maîtrise de la langue. Il a ajouté que l’hindi et l’anglais seront présentés aux enfants de la classe 1.

Maharishi Patanjali Sanskrit Sansthan a également identifié la localité Panchsheel Nagar de Bhopal pour un programme d’enseignement spécial du sanscrit. À cet effet, Parmar a également parlé de rendre la langue utile en l’introduisant comme cours de formation professionnelle

Il a déclaré qu’un cours de diplôme en Ayurveda devrait être lancé par le Sanskrit Sansthan, ce qui constituera une étape dans la création de l’État «Atmanirbhar Madhya Pradesh».

Récemment, le ministre de l’Éducation de Manipur, S Rajen, avait également déclaré que le sanscrit serait introduit dans le programme d’études de certaines écoles et collèges de l’État. L’Université Manipur envisage également d’ouvrir un département sur le sujet.