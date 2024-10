Le député fédéral libéral du Nouveau-Brunswick René Arseneault ne se représentera pas

Député fédéral bientôt 10 ans, René Arseneault a annoncé vendredi qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections fédérales. Il restera en poste d’ici-là.

Le député libéral de Madawaska — Restigouche au Nouveau-Brunswick explique que sa décision est motivée par des raisons familiales.

Le sacrifice que ça impose de faire de la politique, c’est vraiment passionnant, c’est tout un privilège, c’est tripant, mais il y a des sacrifices attachés à ça. Le sacrifice, c’est de devoir passer beaucoup moins de temps avec sa famille, avec ses parents, avec son ou sa conjointe, ses enfants, son réseau explique René Arseneault.

L’ancien avocat dit ressentir le poids des années passé en tant que représentant de sa circonscription.

Quand on arrive à ce que le plaisir et l’honneur d’être député et que le poids devient aussi pesant, je pense que c’est un signe qu’il faut passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Une citation de René Arseneault, député fédéral libéral de Madawaska-Restigouche

Il a mené sa réflexion pendant l’hiver et a annoncé sa décision au premier ministre en mai. S’il annonce son départ autant en amont de l’élection fédérale, prévue pour l’automne 2025 si elles ne sont pas déclenchées avant, c’est dans le but de laisser cette longueur d’avance à des candidats et candidats qui viendront reprendre le flambeau, leur donner toute la chance possible .

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs députés du propre camp de Justin Trudeau ont émis des critiques quant à sa capacité à remporter les prochaines élections fédérales. Photo : La Presse Canadienne / Justin Tang

Quant au débat interne des libéraux concernant la capacité de Justin Trudeau à rester chef et à mener à bien les prochaines élections, René Arseneault a dit qu’il croit en sa qualité et que les libéraux ont toujours en Justin Trudeau le leader parlementaire le plus apte à mener le Canada vers son plein potentiel .

Toutefois, il pense que l’usure du pouvoir est inévitable et souligne qu’au pays, les cycles de chaque partie au pouvoir sont généralement de 10 ans.

Lui-même arrive au bout de son cycle de 10 ans. Il est devenu député en 2015, quand il a ravi la circonscription de Madawaska — Restigouche des mains du progressiste-conservateur Bernard Valcourt.

Le projet de loi sur le serment au roi, fils plus grand regret

Sur son bilan, René Arseneault se dit particulièrement fier de l’allocation canadienne pour enfants, un programme qui apporte près de 40 millions de dollars par année aux jeunes familles rien que dans sa circonscription.

Il se félicite également du régime canadien de soins dentaires, malgré les délais pour sa mise en œuvre, et du programme de garderies à 10 $.

Au printemps, son projet de loi pour rendre optionnel le serment d’allégeance au roi pour les députés fédéraux a été rejeté. Je serai éternellement déçu. Ça aurait dû passer regrette le député qui reste en poste jusqu’à l’élection de son successeur.

Avec des informations de Fannie Olivier et Margaud Castadère-Ayçoberry