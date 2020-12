BATON ROUGE, La. (AP) – Luke Letlow, nouveau membre républicain de la Louisiane à la Maison des États-Unis, est décédé mardi soir des complications liées au COVID-19 quelques jours seulement avant d’être assermenté. Il avait 41 ans.

Le porte-parole de Letlow, Andrew Bautsch, a confirmé la mort du membre élu du Congrès à Ochsner-LSU Health Shreveport.

«La famille apprécie les nombreuses prières et le soutien de ces derniers jours, mais demande de l’intimité pendant cette période difficile et inattendue», a déclaré Bautsch dans un communiqué. « Une déclaration de la famille ainsi que les arrangements funéraires seront annoncés ultérieurement. »

La délégation de huit membres du Congrès de la Louisiane a qualifié la mort de Letlow de dévastatrice.

«Luke avait un esprit si positif et un avenir extrêmement brillant devant lui. Il avait hâte de servir le peuple de la Louisiane au Congrès, et nous étions ravis de l’accueillir dans notre délégation où il était prêt à avoir un impact encore plus grand sur notre état et notre nation « , ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le nouveau membre du Congrès de l’État, qui devrait prendre ses fonctions en janvier, a été admis dans un hôpital de Monroe le 19 décembre après avoir été testé positif à la maladie à coronavirus. Il a ensuite été transféré à l’établissement de Shreveport et placé en soins intensifs.

Letlow, de la petite ville de Start dans la paroisse de Richland, a été élu lors d’un second tour de scrutin en décembre pour le siège de la 5e District US House représentant les régions du centre et du nord-est de l’État, y compris les villes de Monroe et d’Alexandrie.

Il devait occuper le siège laissé vacant par son patron, le républicain Ralph Abraham. Letlow avait été le chef de cabinet d’Abraham et avait couru avec le soutien d’Abraham pour le poste.

Le gouverneur John Bel Edwards a exhorté les gens à prier pour la famille de Letlow.

«Le COVID-19 nous a enlevé le membre élu du Congrès Letlow bien trop tôt», a déclaré le gouverneur démocrate dans un communiqué. «Je suis navré qu’il ne puisse pas servir notre peuple en tant que représentant des États-Unis, mais je suis encore plus dévasté pour sa famille aimante.

L’histoire continue

Avant de travailler pour Abraham, Letlow avait travaillé pour l’administration de l’ancien gouverneur Bobby Jindal. Le chef de cabinet de Jindal, Timmy Teepell, a décrit Letlow sur Twitter comme «un homme bon avec un cœur gentil et une passion pour le service. Il aimait la Louisiane et sa famille. C’était un frère et j’ai le cœur brisé, il est parti.

Letlow laisse dans le deuil sa femme, Julia Barnhill Letlow, et deux enfants.

Le sénateur américain Bill Cassidy, un républicain et médecin qui a été testé positif au COVID-19 plus tôt cette année et qui s’est rétabli depuis, a posté dans une vidéo Twitter: «C’est juste, juste, juste, juste que le COVID peut tuer. Pour la plupart des gens, ce n’est pas le cas, mais c’est vraiment possible. Alors, comme vous vous souvenez de Luke, sa veuve, ses enfants dans vos prières, rappelez-vous également de faire attention avec COVID.

___

Suivez Melinda Deslatte sur Twitter à http://twitter.com/melindadeslatte