Un député du Parti unioniste démocratique (DUP) a été condamné pour avoir fait référence à une ligne entièrement noire dans une édition gospel de Songs of Praise comme « la BBC à son pire BLM (Black Lives Matter) ».

Le député de East Londonderry, Gregory Campbell, a été accusé de « racisme » par des militants qui lui demandent de s’excuser.

Les politiciens de l’opposition ont également appelé M. Gregory à s’excuser et ont exhorté le DUP à prendre des mesures contre lui.

Les commentaires de M. Campbell ont été publiés sur Facebook le 31 janvier après la demi-finale du concours du chanteur de gospel de l’année.

M. Campbell a écrit: « Il y avait cinq chanteurs, tous noirs. Il y avait trois juges tous noirs et un présentateur qui était d’ailleurs, oui noir.

« Les chanteurs étaient tous très bons mais pouvez-vous imaginer un line-up entièrement blanc avec un jury entièrement blanc et présenté par une personne blanche? Non, je ne peux pas non plus. »

Le North West Migrants Forum (NWMF) d’Irlande du Nord a déclaré qu’il était « à la fois étonnant et choquant que M. Campbell ait regardé cette édition profondément émouvante de Songs of Praise, pleine d’amour et de louange pour Dieu, et n’a vu que la couleur de la peau. »

Dans une déclaration qui a été signée par plus de 1 500 personnes et organisations communautaires et caritatives, la NWMF a ajouté: «La déclaration de M. Campbell n’est pas anodine. Elle est profondément irresponsable.

« Il est profondément inquiétant que M. Campbell puisse afficher en toute confiance un biais aussi clair, apparemment sans crainte de défi ou de responsabilité. »

La déclaration a continué: « Compte tenu de son rôle de représentant élu et de fonctionnaire, la déclaration de M. Campbell ne peut pas rester incontestée. Les coûts potentiels sont trop élevés. »

Le Sinn Féin a déclaré qu’il avait rapporté les commentaires de M. Campbell au commissaire parlementaire aux normes.

L’un des députés du parti, Caoimhe Archibald, a appelé le DUP à «prendre des mesures» contre son député, ajoutant «qu’il ne peut y avoir de place pour le racisme dans la société».

Elle a ajouté: « Les commentaires honteux de Gregory Campbell ne reflètent pas les vues de la grande majorité des électeurs qu’il prétend représenter. »

Stephen Farry, un député du Parti de l’Alliance, a exhorté le DUP à retirer le whip de Campbell.

M. Campbell a déjà été critiqué pour se moquer de la langue irlandaise alors qu’il parlait à l’Assemblée d’Irlande du Nord.