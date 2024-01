Le député du Likud Tally Gotliv : les actions des familles d’otages sont des armes pour le Hamas

La députée du Likud Tally Gotliv, connue pour ses commentaires controversés à la Knesset, a déclaré mercredi aux familles des otages détenus par l’organisation terroriste Hamas que leur activisme politique, appelant à un accord d’otages, fournissait « une arme au Hamas ».

S’exprimant sur la scène de la Knesset, elle a déclaré à ses collègues députés : « Je veux dire ici aux membres de la Knesset et à leur manque de responsabilité envers la société israélienne, l’État d’Israël tout entier et les otages… N’avez-vous pas le courage de le faire ? dire ça aux familles d’otages ?

Elle a déclaré lors de la plénière que les membres de la Knesset doivent dire aux familles d’otages de « se taire », affirmant qu’un accord potentiel avec le Hamas est de plus en plus repoussé à mesure qu’ils appellent à un accord « maintenant ».

“Nous n’avons aucun accord sur la table ici, alors que tout le monde ici ose crier ‘maintenant’, ‘accord maintenant’. Chaque cri d’un député – ‘accord maintenant’ – repousse l’accord.”

Les termes du cessez-le-feu d’un mois à Gaza et de l’accord sur les otages

Israël et le Hamas sont largement d’accord sur le principe qu’un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens pourrait avoir lieu pendant un cessez-le-feu d’un mois, mais le plan-cadre est retardé par les divergences des deux parties sur la manière de mettre fin définitivement à la bande de Gaza. guerre, ont rapporté plusieurs médias tout au long de la nuit de mardi à mercredi.

Les intenses efforts de médiation menés par le Qatar, Washington et l’Égypte ces dernières semaines se sont concentrés sur une approche progressive visant à libérer différentes catégories d’otages israéliens – en commençant par les civils et en terminant par les soldats – en échange d’une pause dans les hostilités, de la libération de prisonniers palestiniens et de davantage d’aide à Gaza.

Le député du Likud Tally Gotliv s’exprime lors d’une séance plénière dans la salle de réunion de la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, le 18 janvier 2024 (crédit : YONATAN SINDEL/FLASH90)

Le centre et la gauche israéliens ont fait pression pour un court accord de cessez-le-feu et d’échange d’otages, au moins, et tout au plus, pour un large accord de cessez-le-feu. La droite israélienne a rencontré une opposition générale, donnant la priorité au démantèlement des infrastructures du Hamas dans la bande de Gaza et à la possibilité de sauver les otages dans le cadre d’une opération serrée de Tsahal.

Publicité

Gotliv, un opposant déclaré à tout cessez-le-feu, s’est tourné vers les familles d’otages, qui participaient aux discussions à la Knesset, et a déclaré : « Chères familles d’otages, nous sommes dans une guerre existentielle et je vous dis que le gouvernement israélien fait tout ce qui est en son pouvoir. en son pouvoir pour ramener les otages. Les cris de « maintenant, maintenant », les explosions lors des réunions de la Knesset, ce sont des armes pour le Hamas, du carburant pour le Hamas.

“C’est ce qui entrave réellement l’avancement de l’accord visant à libérer les otages”, a-t-elle conclu au milieu de larges cris de protestation.