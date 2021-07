Le député du BJP Sudhir Gupta fouille Aamir Khan et déclare qu’ « à l’âge de devenir grand-père, il cherche une troisième épouse »

Sudhir Gupta, député du Bharatiya Janata Party (BJP) du Mandsaur du Madhya Pradesh, a déclaré qu’à l’âge de devenir grand-père, Aamir Khan cherchait une troisième épouse.

L’homme politique, connu pour ses commentaires bizarres, s’est adressé aux journalistes dimanche à l’occasion de la Journée mondiale de la population.

« Aamir Khan a laissé sa première épouse Reena Dutta avec deux enfants, Kiran Rao avec un enfant et maintenant, à l’âge de devenir grand-père, il cherche une troisième épouse », a déclaré CNN-News 18 citant le chef du BJP.

« Ceux qui prétendent que des gens comme Khan n’ont pas de cerveau pour un autre travail que la vente d’œufs avaient raison », a-t-il ajouté.

Récemment, l’une des célébrités les plus controversées sur les réseaux sociaux, Kamaal R Khan alias KRK a également fait une fouille à Aamir Khan quand il a déclaré dans une vidéo partagée sur sa chaîne YouTuber, qu’il avait toujours pensé que la superstar épouserait une belle femme comme Katrina Kaif ou Fatima Sana Shaikh. Kamaal est allé un peu en dessous de la ceinture et a décrit Kiran Rao comme une femme d’apparence moyenne. Il a affirmé qu’Aamir n’aurait pas dû publier une fausse déclaration parlant de leur amour et de leur respect florissants, même pendant cette période.

Dans la vidéo, il a également expliqué comment Aamir Khan a divorcé de sa première et de sa deuxième épouse, Reena Dutta et Kiran Rao, après 15 ans de mariage. Il a également déclaré qu’Aamir Khan n’était pas soucieux de l’argent, citant qu’il était sorti de son premier mariage avec Reena Dutta sans aucun problème impliquant des anciens. KRK a ajouté qu’Aamir s’était même accusé d’avoir divorcé de sa première femme et a ajouté que cette fois aussi, il avait dû régler le problème avec Kiram à l’amiable car il ne manquait pas d’argent.

Le 3 juillet, Aamir Khan et Kiran Rao ont pris l’industrie du film sous le choc lorsqu’ils ont annoncé leur séparation. Dans une déclaration commune, ils ont déclaré qu’ils étaient prêts à entamer un nouveau chapitre de leur vie et espèrent que tout le monde considère « ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage ».

« Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rire, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre », indique le communiqué.

Il disait en outre: « Nous demandons à nos sympathisants de bons voeux et de bénédictions, et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage. Merci et amour, Kiran et Aamir . »

Un jour plus tard, le 4 juillet, les deux ont même fait une apparition vidéo, où Aamir et Kiran étaient assis l’un à côté de l’autre et s’adressaient à leurs fans. Aamir a dit : « Toh aap logon ko dukh bhi hua hoga, achcha nahi laga hoga, shock laga hoga. Hum bas itna aapko kehna chahte hai ki hum log dono bohot khush hai aur hum ek salut parivaar hai (Vous devez tous être attristés et choqués par la nouvelle. Nous voulons juste vous dire que nous sommes très heureux et que nous faisons partie d’un seul famille) », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Humare rishte mein change aaya hai. Lekin hum log ek doosre ke saath salut hai, toh aap log aisa kabhi mat sochiyega (Notre relation a changé. Mais nous sommes toujours ensemble, alors ne pensez pas autrement).

(Avec les entrées de l’IANS)