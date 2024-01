Le député d’extrême gauche Ofer Cassif destitué par la commission de l’Intérieur de la Knesset – Israel Politics

Dans un geste sans précédent, la commission de l’Intérieur de la Knesset a voté la destitution du député Hadash-Ta’al, Ofer Cassif, pour avoir signé une pétition en soutien à la démarche de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye, accusant Israël d’avoir commis un génocide contre Israël. les Palestiniens à Gaza.

La destitution va maintenant être soumise au vote du plénum de la Knesset, où un minimum de 90 députés doivent voter en faveur de la destitution pour qu’elle devienne définitive et pour que Cassif soit expulsé de la Knesset. Si cela devait se produire, Cassif pourrait faire appel de la décision devant la Cour suprême d’Israël.

Le vote de destitution a été adopté en commission par 14 voix contre 2, avec des membres de la Knesset de la coalition et des partis d’opposition soutenant cette décision et deux députés israélo-arabes – le député Hadash Ta’al Ahmad Tibi et le député Ra’am Walid Taha – votant contre. La députée de Yesh Atid, Merav Ben-Ari, a quitté la commission et n’a pas voté.

Le vote a eu lieu à l’issue de deux jours de débats houleux au sein de la commission, qui ont débuté après que le député d’Yisrael Beytenu, Oded Forer, ait réussi à obtenir 85 signatures de membres de la Knesset – soit plus que les 70 membres de la Knesset, dont au moins 10 de l’opposition, nécessaires pour lancer le vote. procédure de mise en accusation.

Le député Ofer Cassif assiste à une réunion d’un comité de la Chambre à la Knesset, le Parlement israélien à Jérusalem, le 30 janvier 2024 (crédit : YONATAN SINDEL/FLASH90)

Une pétition mène à la chute de MK

La commission de l’Intérieur n’a tenté de destituer un membre de la Knesset qu’une seule fois auparavant, mais jamais auparavant cette destitution n’avait été votée par la commission.

La pétition signée par Cassif disait qu’« Israël prend effectivement des mesures méthodologiques et fondamentales pour effacer, affamer, maltraiter et expulser la population de Gaza. Il actualise une politique d’effacement des possibilités de vie, qui conduit au génocide. de la population, des universitaires de premier plan, des auteurs, des médecins, des équipes médicales, des journalistes et de simples citoyens.

Publicité

Selon la Loi fondamentale quasi constitutionnelle de la Knesset, un député peut être destitué s’il « a soutenu la lutte armée d’un État ennemi ou d’une organisation terroriste contre l’État d’Israël ».

Forer a soutenu au cours du débat que la signature de la pétition constituait un « soutien à la lutte armée » contre l’État d’Israël, car si l’appel de l’Afrique du Sud avait été accepté, Israël aurait été contraint de cesser sa guerre à Gaza, ce qui, selon Forer, aurait soutenu la lutte armée du Hamas contre Israël. Forer a cité d’autres exemples du passé dans lesquels Cassif estimait que les Palestiniens attaquant des soldats ne constituaient pas du terrorisme. Cela a également servi de preuve que Cassif soutenait la lutte armée, a soutenu Forer.

L’avocat de Cassif, Michael Sfard, et Cassif lui-même ont répondu que le fait que Cassif s’opposait à la guerre ne signifiait pas qu’il soutenait la lutte armée du Hamas et que prétendre cela créerait une pente glissante. Sfard a ajouté que l’affirmation selon laquelle Cassif, qui appartient à la faction communiste Hadash, soutenait le Hamas fondamentaliste religieux était absurde – et Sfard a rapporté lundi de nombreuses citations datant d’après le début de la guerre le 7 octobre, dans lesquelles Cassif a dénoncé l’attaque du Hamas, la qualifiant de ” satanique » et condamnant le « carnage ».

En outre, Sfard a expliqué que la loi exige que la destitution ne puisse être prononcée que concernant des actions commises au cours de l’actuelle Knesset – dans la mesure où les électeurs étaient au courant des actions de Cassif avant les élections et ont quand même voté pour lui. Toute preuve incluant des actions antérieures n’est donc pas pertinente, a-t-il ajouté.

Le procureur général adjoint Avital Sompolinski et le conseiller juridique de la Knesset Sagit Afek, les experts juridiques requis par la loi pour donner leur avis, ont accepté l’argument de Sfard selon lequel la signature de la pétition par Cassif ne répondait pas aux normes de « soutien à la lutte armée » et, par conséquent, n’a pas être considéré comme un motif de mise en accusation.

Selon Sompolinski, la destitution d’un député était une mesure peu probable et ne pouvait être fondée que sur des preuves « claires et nettes » que Cassif « soutenait activement » la lutte armée contre Israël – et que son soutien à la procédure de la CIJ était exaspérant. tel qu’il était, ne répondait pas à cette norme. Plutôt que la destitution, la procédure appropriée pour sanctionner Cassif était celle de la commission d’éthique de la Knesset, qui peut imposer des sanctions telles que la suppression du droit d’un député de s’exprimer en séance plénière pour une période déterminée.

Le conseiller juridique de la Knesset, Sagit Afek, a souligné au début du débat lundi et mardi que Cassif ne pouvait être destitué que pour des actions commises au cours de la Knesset actuelle, et non pour des actions ou déclarations passées. Afek a ajouté que la nature de la discussion était d’ordre judiciaire et que les membres du comité devaient donc être impartiaux et ne pas prendre en compte des considérations politiques.

Malgré l’appel à l’impartialité, la discussion au sein de la commission a été animée et marquée par de nombreux cris, les membres de la Knesset accusant Cassif de « diffamation sanglante » et de soutien au terrorisme, et le député du Parti sioniste religieux, Tzvi Sukkot, affirmant même que le reste des députés du Parti sioniste religieux, Tzvi Sukkot, Hadash-Ta’al était « le prochain sur la liste ».

Les membres de droite de la Knesset ont salué la décision de destitution de la commission de l’Intérieur, tandis que les députés de gauche l’ont condamnée.

Le président d’Yisrael Beytenu, le député Avigdor Liberman, a félicité le membre de son parti Forer pour avoir mené cette initiative et a ajouté qu’il s’attendait à ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahu, les ministres sans portefeuille Benny Gantz et Gadi Eizenkot, ainsi que le chef de l’opposition et président de Yesh Atid, le député Yair Lapid, votent. faveur de la destitution au plénum de la Knesset.

“Tous les membres de la Knesset en Israël devraient savoir que s’ils coopèrent avec nos ennemis et soutiennent le terrorisme, ils se retrouveront hors de la Knesset”, a écrit Liberman sur X.

Le député d’extrême droite Otzma Yehudit, Yizhak Kroyzer, a ajouté dans un communiqué que “le fait que Cassif soit député à la Knesset d’Israël était un échec moral et sécuritaire du premier degré et constitue un danger évident pour la sécurité d’Israël”.

Le parti de Cassif, Hadash-Ta’al, a déclaré dans un communiqué que la destitution a causé « un préjudice sans précédent au droit de voter et d’être élu, ainsi qu’à la liberté d’expression », ajoutant que le vote était « un moment de honte dans cette Knesset ». et un nouveau record de persécution politique contre l’ensemble du secteur arabe et ceux qui s’opposent à la guerre.

a tenu une conférence de presse immédiatement après le vote. Sfard a déclaré lors de la conférence que le vote était un « crime contre la démocratie » et qu’il était sûr que la Cour suprême annulerait la décision si elle était votée en plénière. Le député Hadash-Ta’al Tibi a appelé Yesh Atid à ne pas soutenir le vote final au plénum de la Knesset.

Les travaillistes ont ajouté que même si « les actes et les déclarations de Cassif méritent d’être censurés », ses membres de la Knesset, « qui se sont battus pendant des mois pour préserver le caractère et l’identité démocratique de l’État d’Israël, ne soutiendront pas le processus d’expulsion qui est contraire à la loi ». et qui est antidémocratique par nature.”