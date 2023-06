Le député d’Edmonton déposera un grief officiel concernant le manque de spectacles canadiens de la tournée de Taylor Swift

Le député d’Edmonton Matt Jeneroux espère que le manque d’étapes canadiennes de Taylor Swift lors de sa tournée Eras n’est pas une question de mauvais sang.

Dans plusieurs publications sur ses comptes de médias sociaux, le politicien conservateur a indiqué qu’il suivrait l’exemple de l’Australie et déposerait un grief auprès du Parlement pour encourager Taylor Swift à ajouter des dates canadiennes à sa tournée Eras.

« Il a été porté à mon attention que malgré beaucoup d’anticipation, la tournée Eras de Taylor Swift a négligé d’inclure des dates ou des lieux canadiens lorsqu’elle a publié ses dates internationales, qui comprennent des arrêts en Asie et en Europe », a écrit Jeneroux dans une lettre datée et signée le Mercredi 21 juin.

« Semblable à ce qui est envisagé en Australie, je voudrais déposer un grief officiel au sein du Parlement au nom de tous les Swifties au Canada pour qu’elle et son équipe reconsidèrent », poursuit la lettre.

« Non seulement cela prive les fans canadiens de la possibilité de voir sa tournée, mais cela prive également le Canada des opportunités économiques que ses spectacles génèrent. On estime que ces spectacles pourraient générer 4,6 milliards de dollars pour les économies locales. Les fans ne se contentent pas d’assister à des concerts, ils dépensent de l’argent dans des entreprises locales, notamment des hôtels, des restaurants et des magasins.

« Cette motion est de nature non partisane et nécessite rapide action pour remédier à ce que je ne peux que supposer être un grave oubli », conclut la lettre.

Jusqu’à présent, les dates de la tournée internationale de Swift n’incluent aucun arrêt canadien, mais il n’est pas clair si d’autres seront ajoutés.

EXCUSEZ-MOI SALUT J’AI QUELQUE CHOSE À DIRE 🙋‍♀️ J’ai hâte de vous voir aussi nombreux sur The Eras Tour l’année prochaine à ces nouvelles dates internationales ! Rendez-vous sur https://t.co/EYBevxhQzH pour plus d’informations sur vos inscriptions, pré-ventes et sur-ventes !! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV —Taylorswift (@taylorswift13) 20 juin 2023

Je ne sais pas comment on dépose un grief officiel au 🇨🇦 Parlement, mais @HoCChamber considérez qu’il a déposé. #cdnpoli #TaylorSwiftErasTour https://t.co/r4SB3hucC0 — Matt Jeneroux (@jeneroux) 21 juin 2023