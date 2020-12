Un député qui a comparé l’interdiction des vacances à l’étranger par l’Australie à la Corée du Nord a accusé le gouvernement d’ignorer les effets à long terme de la séparation des familles et des amis.

L’Australie est devenue le 20 mars l’un des très rares pays au monde à empêcher ses citoyens de partir pour des raisons sociales, car les visiteurs étaient interdits d’entrée.

Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a annoncé mercredi que l’urgence de biosécurité serait prolongée de trois mois supplémentaires, ce qui signifie que les vacances à l’étranger et les visites familiales ne peuvent avoir lieu qu’au moins en mars 2021.

Zali Steggall, membre fédéral indépendant de Warringah sur les plages du nord de Sydney, a comparé en août l’interdiction de voyager en Australie à la dictature communiste de Kim Jong-un.

Utilisant un emoji au cœur brisé, l’olympien d’hiver maintenant au Parlement a déclaré:

«Il y a beaucoup d’histoires. Les restrictions pour les voyages IN et OUT d’Aus signifient que nous sommes actuellement alignés sur la Corée du Nord avec des frontières fermées vers l’extérieur!

«Nous pouvons faire preuve de compassion et de flexibilité sans compromettre la santé et la sécurité.»

Mme Steggall, dont l’électorat du port et de la plage est parmi les plus riches d’Australie, a déclaré qu’une prolongation de trois mois de cette interdiction de voyager aurait des conséquences psychologiques.

«Cela a des conséquences très réelles et douloureuses sur les Australiens, leurs familles et leurs proches. Beaucoup de gens de Warringah nous ont écrit désespérés alors qu’ils essayaient de retrouver des membres de leur famille ou des partenaires », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

«Le gouvernement ne peut pas continuer à prolonger l’interdiction de voyager sans une planification à long terme ou une analyse appropriée de son impact.

«Bien que je comprenne les raisons de santé derrière l’interdiction de voyager lorsqu’elle a été établie pour la première fois, nous restons l’un des très rares pays à avoir des restrictions aussi draconiennes.

Charte des droits de l’homme des Nations Unies sur le mouvement Article 13: (1) Chacun a le droit de chercher et de bénéficier dans d’autres pays de l’asile contre la persécution. (2) Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites résultant réellement de crimes non politiques ou d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies. Source: Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies telle que proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 1948

L’ancien Premier ministre libéral Tony Abbott, que Mme Steggall a vaincu l’année dernière à Warringah, a reçu en août une exemption pour se rendre au Royaume-Uni pour accepter un poste d’envoyé commercial en Grande-Bretagne.

Mme Steggall, une députée focalisée sur le changement climatique, a critiqué le double standard pour les entreprises, sans mentionner son prédécesseur électoral.

«Il y a également eu trop de rapports faisant état de deux poids deux mesures et d’un traitement préférentiel pour les entreprises par rapport aux besoins personnels de voyage», a-t-elle déclaré.

Les Australiens qui souhaitent voyager à l’étranger pour adieu à un être cher malade doivent demander une exemption, le ministère de l’Intérieur étant souvent réticent à faire des exceptions.

Les Néo-Zélandais sont autorisés à voyager à l’étranger à condition qu’ils soient mis en quarantaine à leur retour, même si le gouvernement les exhorte à rester chez eux.

« Nous conseillons actuellement à tous les Néo-Zélandais de ne pas voyager à l’étranger pour le moment en raison de l’épidémie de COVID-19, des risques pour la santé associés et des restrictions de voyage généralisées », a déclaré le site Web Safe Travel.

Mme Steggall soutient la mise en quarantaine obligatoire des hôtels pour les voyageurs de retour.

« Je soutiens fermement la mise en quarantaine obligatoire des hôtels mais je mets en doute l’extension de cette politique de fermeture des frontières », a-t-elle déclaré.

Depuis le 20 mars, l’Australie fait partie des rares pays au monde à interdire à ses citoyens de partir, avec la dictature de Kim Jong-un en Corée du Nord.

La Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies comporte une clause, l’article 13, qui confirme le droit de quitter un pays.

« Chacun a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays. »

L’avocat des droits de l’homme Julian Burnside, QC, a déclaré qu’une interdiction de voyage illimitée, qui ne visait pas à lutter contre une pandémie, serait une violation de la charte des droits de l’homme de l’ONU.

«À mon avis, oui», a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

« Une justification devrait être que les droits individuels soient sacrifiés afin de protéger les droits de toute la communauté. »