Le député de Telangana Rashtra Samithi (TRS) Rajya Sabha, Joginapally Santosh Kumar, a sanctionné Rs 2 crore de son fonds MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme) pour la préservation d’un banian géant vieux de 800 ans nommé Pillalamarri dans le district de Mahbubnagar. Le député de Rajya Sabha a visité l’arbre ancien le lundi 12 septembre. Il a également salué les efforts déployés par le ministre du Tourisme d’État V Srinivas Goud, le collecteur du district et les responsables des forêts et du tourisme pour la préservation de l’arbre.

Santosh a partagé des photos de sa visite sur Twitter et a écrit: “Une journée incroyable alors que j’ai visité le grand PillalaMarri, un banian de 800 ans à Mahabubnagar avec V Srinivas Goud garu. Apprécions les efforts du ministre garu, du collecteur, des responsables des forêts et du tourisme pour l’entretien de l’arbre géant qui attire de nombreux touristes.

Une journée incroyable alors que j’ai visité le grand #PillalaMarriun vieux de 800 ans #Banian à Mahabubnagar avec @VSrinivasGoud garu. Apprécions les efforts du Ministre Garu, @Collector_MBNRles responsables des forêts et du tourisme pour l’entretien de l’arbre gaint qui attire de nombreux touristes. pic.twitter.com/UCnv4cu1VX – Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) 12 septembre 2022

Dans le fil du tweet, le ministre Rajya Sabha a poursuivi et a déclaré que le fonds sanctionné pour l’arbre géant sera utilisé pour sa conservation et attirera également plus de touristes sur les lieux.

“A sanctionné Rs 2 crores de mes fonds MP pour avoir entrepris d’autres activités autour de ce puissant Banyan Tree, le deuxième plus grand arbre d’Asie, ce qui aiderait à mieux conserver cet arbre et à attirer plus de touristes à venir ici”, a ajouté Santoch.

Sanctionné Rs.2Crores de mes fonds MP pour avoir entrepris d’autres activités autour de ce puissant #Banianle deuxième plus grand arbre d’Asie, ce qui aiderait à mieux conserver cet arbre et à attirer davantage de touristes à cet endroit. #IncroyableTelangana#TelanganaTourism pic.twitter.com/vC24wyPcYC – Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) 12 septembre 2022

Selon l’ANI, lors de sa visite, le député a déclaré qu’il était de la responsabilité de la population de conserver l’arbre, qui a également un aspect historique.

Le parlementaire a salué le ministre du Tourisme d’État pour avoir protégé l’arbre “comme ses propres enfants”.

Santosh Kumar et Srinivas Goud se sont également photographiés après l’inauguration du carrefour Pillalamarri au carrefour Mettugadda et Pillalamarri.

Selon l’agence de presse, le traitement au goutte-à-goutte salin a été fourni pour préserver l’arbre historique. Toutes les racines du banian ont été soignées ce qui a réussi à lui donner une nouvelle vie.

