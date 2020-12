Le député élu de Louisiane, Luke Letlow, est décédé mardi à Ochsner LSU Health à Shreveport avec COVID-19.

Letlow, 41 ans, a été transféré du centre médical St. Francis à l’USI Ochsner LSU Health le 23 décembre et y est soigné depuis.

Letlow laisse dans le deuil sa femme, Julia Barnhill Letlow, et deux jeunes enfants.

«La famille apprécie les nombreuses prières et le soutien de ces derniers jours, mais demande de l’intimité pendant cette période difficile et inattendue», a déclaré la famille dans un communiqué. « Une déclaration de la famille ainsi que les arrangements funéraires seront annoncés ultérieurement. »

Letlow, R-Start, a annoncé le 18 décembre qu’il avait été testé positif au COVID-19 et avait été mis en quarantaine pour la première fois dans sa paroisse de Richland.

Mais le 19 décembre, il a été admis à St. Francis alors que les symptômes persistaient et il a finalement été transféré à Shreveport.

Le gouverneur John Bel Edwards a pleuré la mort de Letlow.

«Le COVID-19 nous a enlevé le membre du Congrès élu Letlow bien trop tôt», a déclaré Edwards. «Je suis navré qu’il ne puisse pas servir notre peuple en tant que représentant américain, mais je suis encore plus dévasté pour sa famille aimante.

«J’espère que tous les habitants de la Louisiane se joindront à Donna et moi pour prier pour la famille du député élu Letlow, en particulier pour sa femme Julia et leurs deux enfants, ses nombreux amis et les habitants du 5e district du Congrès. personnes à COVID-19 depuis mars, et chacun d’eux laisse un énorme trou dans notre état.

Letlow a remporté le 5e siège du district du Congrès avec 62% des voix le 5 décembre lors d’un second tour des élections contre son compatriote républicain Lance Harris d’Alexandrie.

Il aurait succédé à son ancien patron, le membre du Congrès Ralph Abraham, R-Alto, qui n’a pas demandé sa réélection après avoir honoré sa promesse de purger trois mandats.

Letlow avait été le chef d’état-major d’Abraham.

Le 5ème district de la Louisiane est le plus grand géographiquement de l’État, couvrant 24 paroisses. Alexandrie et Monroe sont les pôles de population, mais les frontières plongent dans l’Acadiana pour prendre Opelousas et dans les paroisses de Floride pour prendre Bogalusa.

Greg Hilburn couvre la politique de l’État pour le réseau USA TODAY de Louisiane. Suivez-le sur Twitter @ GregHilburn1.