Le député de l’eau réintégré après une enquête et une réaction du public | Actualités, Sports, Emplois

Kaleo Manuel a été réintégré à la commission de l’eau de l’État après une enquête menée par le procureur général et une vague de réactions négatives dans l’opinion publique suite à sa destitution.

Dawn Chang, présidente de la Commission d’État sur la gestion des ressources en eau, a annoncé lundi que Manuel reviendrait à son poste, avec effet immédiat. Selon le Département d’État des Terres et des Ressources naturelles, le procureur général avait demandé le 15 août que Manuel soit déployé dans une autre division pendant qu’elle menait une enquête. «enquête sur certains événements personnels» liés aux incendies.

« J’ai été informé aujourd’hui que le procureur général avait terminé son examen de cette question isolée », Chang, qui dirige également le Conseil des terres et des ressources naturelles, a déclaré lundi dans un communiqué. «Je voudrais remercier Dean Uyeno pour son intervention en tant que directeur adjoint par intérim du CWRM et j’apprécie son leadership constant au sein du CWRM pendant cette période sans précédent.»

Un porte-parole du DLNR a déclaré lundi après-midi que Manuel n’était pas joignable pour commenter.

Le bureau du procureur général n’a fourni aucun détail sur la nature de l’enquête, affirmant dans une déclaration au Maui News lundi après-midi que « le ministère du Procureur général »ne fait aucune déclaration concernant les questions de personnel. Le ministère a confirmé qu’il avait demandé le déménagement de Manuel dans une autre division.

Le DLNR n’a fait aucune mention d’une enquête lorsqu’il a annoncé le 16 août que Manuel avait été redéployé dans une autre division, l’attribuant à l’époque à l’accent mis sur la récupération de Maui après l’incendie.

« Le but de ce déploiement est de permettre au CWRM et au Département de se concentrer sur le travail nécessaire pour aider la population de Maui à se remettre de la dévastation des incendies de forêt. » » a déclaré un communiqué de presse du DLNR. « Ce déploiement ne suggère pas que le premier adjoint Manuel ait fait quelque chose de mal. DLNR encourage les médias et le public à éviter de porter des jugements jusqu’à ce que tous les faits soient connus.

Le 19 août, la DLNR a annoncé qu’Uyeno, membre de la commission depuis 25 ans, avait été nommé adjoint intérimaire de l’eau, à titre temporaire.

La veille du déménagement de Manuel, Honolulu Civil Beat avait rapporté que DLNR et Manuel avaient retardé la demande de West Maui Land Co. de libérer de l’eau pour aider à lutter contre l’incendie de Lahaina et souhaitaient que l’entreprise obtienne l’autorisation d’une ferme de kalo en aval, citant des sources familières. avec la situation.

Les membres de la communauté se sont opposés au retrait de Manuel de la commission de l’eau. Les résidents de l’ouest de Maui, Kekai Keahi et Jennifer Kamaho’i Mather, ont poursuivi Chang et la commission le 21 août, affirmant que Chang n’avait pas le pouvoir de déplacer Manuel et que la commission n’avait pas fourni d’avis public ni tenu de réunion publique qui aurait permis témoignage sur la décision.

Des dizaines d’habitants de Maui et de tout l’État ont déposé des témoignages lors de la réunion de la commission du 21 septembre, appelant à la réintégration de Manuel et affirmant que lui et les petits producteurs de taro étaient en train d’être réintégrés. « injustement bouc émissaire » par West Maui Land Co. dans le débat de longue date sur les droits sur l’eau et les allégations d’entrave aux efforts de lutte contre les incendies.

« Il est profondément décourageant d’entendre parler de la suspension de l’importante désignation de gestion de l’eau de Maui Komohana (et de la réaffectation de Kaleo Manuel) en faveur d’une fiction qui rejette la responsabilité du « manque d’eau pour combattre l’incendie ou construire des maisons » sur les agriculteurs de subsistance. », a écrit Melissa Chimera, qui a occupé d’anciens postes de gestion des terres et de la conservation dans le comté de Maui et travaille actuellement dans la communication scientifique sur les incendies de forêt avec l’Université d’Hawaï et l’Organisation de gestion des incendies de forêt d’Hawaï.

« Nous savons tous qui sont les principaux consommateurs d’eau à Maui Komohana. Ce ne sont pas ceux dont les portions de cours d’eau ont, jusqu’à récemment, été historiquement asséchées.

Vendredi, le conseil du comté de Maui a également voté 7 contre 2 pour approuver une résolution présentée par le membre du conseil Keani Rawlins-Fernandez exhortant le gouverneur Josh Green à réintégrer Manuel.

L’avocat Lance Collins, qui représente Keahi et Mather dans le procès, a déclaré dans un e-mail lundi après-midi : « Tout le monde est soulagé que le bon sens et la loi aient prévalu. »

« Pour le moment, le procès se poursuivra puisque l’administration n’a pas répudié les actions illégales de Dawn Chang – qui pourraient se répéter », » a déclaré Collins.

« En outre, nous avons déposé une requête pour que le procureur général soit disqualifié de représenter la commission après que les commissaires ont déclaré lors de la dernière réunion du CWRM que le procureur général les empêchait de mettre cette question à l’ordre du jour des discussions. » Collins a ajouté.

Le procès et la requête devraient être entendus devant le tribunal en novembre.

Un responsable de West Maui Land Co. n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter lundi après-midi.

* La rédactrice en chef Colleen Uechi peut être contactée à [email protected].









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception