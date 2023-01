Le député de la Colombie-Britannique a déjà élaboré une motion appelant à des étiquettes de mise en garde contre l’alcool

De nouvelles directives sur la consommation d’alcool au Canada ont été accompagnées d’un appel pour des étiquettes d’avertissement sur les bouteilles d’alcool, et un député de la Colombie-Britannique a déjà créé une telle motion.

Lisa Marie Barron, de Nanaimo-Ladysmith, porte-parole adjointe du NPD en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances, a rédigé une motion d’initiative parlementaire qui a été mise en demeure en juin dernier, appelant à une stratégie nationale d’étiquetage d’avertissement pour les produits alcoolisés, car l’alcool est «un facteur majeur de morbidité et la mortalité au Canada » et un « contributeur important et modifiable à de nombreuses maladies, y compris les cancers ».

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances a publié cette semaine de nouvelles directives qui recommandent pas plus de deux verres par semaine, remplaçant les directives précédentes de pas plus de deux verres par jour. Les nouvelles directives stipulent que trois à six verres par semaine présentent un “risque modéré” et que sept verres ou plus par semaine présentent un “risque de plus en plus élevé”.

Barron a travaillé dans le domaine des toxicomanies avant d’être élue au Parlement et a déclaré que ce travail constituait la base de son travail sur le dossier au niveau fédéral.

“Il y a une glamourisation de la consommation d’alcool et j’ai vu les impacts assez souvent de première main lorsque je travaillais dans le domaine des toxicomanies, et le manque de connaissances sur les impacts de la consommation d’alcool sur la santé – des implications prouvées pour la santé…”, a-t-elle déclaré. “Le plus frustrant est que de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ces maladies potentiellement évitables et modifiables associées à la consommation d’alcool.”

La députée a tenu une consultation communautaire concernant son avis de motion l’automne dernier à Nanaimo et a déclaré qu’une femme avec qui elle avait parlé avait déclaré que les nouvelles informations pourraient la faire reconsidérer ce deuxième verre.

«J’entends des électeurs raconter leurs histoires, leurs expériences avec l’alcool, les expériences des membres de leur famille avec l’alcool et combien ils apprécient le travail accompli pour faire avancer cela et veiller à ce que nous prenions enfin au sérieux les problèmes de santé potentiels de l’alcool consommation », a-t-elle déclaré.

La motion de Barron sur les étiquettes d’avertissement ne sera pas discutée à la Chambre des communes à moins qu’elle ne la soulève pour débat la prochaine fois qu’elle aura l’occasion de déposer des affaires émanant des députés, ce qui ne sera pas avant le printemps au plus tôt.

Elle a lu des recherches sur différents types d’étiquettes d’avertissement et leurs impacts et a déclaré qu’il existe des recommandations “très spécifiques” concernant la taille, la couleur et l’utilisation des images. Elle a dit qu’un projet pilote sur les étiquettes de mise en garde contre l’alcool au Yukon s’est terminé prématurément en raison de la pression de l’industrie et a déclaré que c’est l’une des raisons pour lesquelles le leadership fédéral est nécessaire.

“Cette motion n’est pas un jugement sur la consommation d’alcool… Les gens peuvent prendre les décisions qui leur conviennent le mieux avec ces informations”, a-t-elle déclaré. “Mais il est tout à fait inacceptable que les Canadiens n’aient pas accès à ces informations et aux effets réels de la consommation d’alcool sur leur santé et aux liens directs qui y sont liés.”

Le rapport sur les recommandations en matière de consommation d’alcool, qui note qu’environ les trois quarts des Canadiens boivent de l’alcool, indique que « l’alcool est une des principales causes évitables de décès, d’invalidité et de problèmes sociaux, notamment certains cancers, les maladies cardiovasculaires, les blessures non intentionnelles et la violence ».

Le rapport du CCSA a noté qu’il se concentrait principalement sur les problèmes de santé entraînant la mort et n’examinait pas «les effets intangibles de la consommation d’alcool, y compris la souffrance liée aux effets indésirables ou au plaisir social de la consommation d’alcool».

Dan Malleck, professeur de sciences de la santé à l’Université Brock et historien médical spécialisé dans les politiques en matière de drogue et d’alcool, a qualifié le rapport d’irresponsable et a déclaré que ses auteurs avaient “choisi des données”, en tenant compte de milliers d’études mais en ne tenant pas compte de toutes sauf quelques-unes.

“Ils ont réduit le champ de leur étude au point où ils ont trouvé 16 études qui montrent des dommages et, ô surprise, il y a des dommages”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le rapport ne tenait pas compte des avantages positifs d’une consommation modérée d’alcool, tels que les aspects sociaux pouvant affecter le bien-être mental. L’alcool, a-t-il dit, fait partie de la vie des gens de manière significative, comme les célébrations, les rencontres ou la détente après une semaine difficile.

« Toutes ces choses sont importantes pour notre… santé biologique, psychologique et sociale. Les choses qui nous rendent en bonne santé sont multidimensionnelles », a-t-il déclaré. “Mais lorsque nous le réduisons à une simple dose-réponse et que nous ne tenons pas compte de tous ces autres éléments, cela manque en quelque sorte l’intérêt de l’alcool pour commencer.”

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canada a publié une déclaration indiquant que les lignes directrices sont « une première étape de sensibilisation » et devront être accompagnées de programmes et de politiques de soutien qui mèneront à de meilleurs résultats pour la santé.

“Il est également important de reconnaître que le risque de méfaits liés à l’alcool est fortement influencé par une série de facteurs dans nos environnements sociaux, économiques et physiques”, a noté le conseil. “Ces facteurs peuvent inclure l’accessibilité et l’abordabilité de l’alcool, l’exposition au marketing de l’alcool, les normes sociales et culturelles autour de la consommation d’alcool, la gestion de la perte d’identité culturelle, le racisme, la stigmatisation et la discrimination ainsi que les ressources économiques”.

