Le député de Kelowna appelé à promouvoir le contenu transphobe sur les réseaux sociaux

NOTE DE LA RÉDACTION : Cette histoire contient des phrases que les lecteurs peuvent trouver bouleversantes.

L’activité récente sur Twitter de la députée de Kelowna-Mission et de la porte-parole du Parti libéral de la Colombie-Britannique en matière d’équité entre les sexes, Renee Merrifield, l’a dénoncée pour avoir fait la promotion d’opinions et de personnes transphobes.

L’un des messages en question a eu lieu le 3 janvier, lorsque Merrifield a tweeté Jordan Peterson, bien connu pour avoir refusé d’utiliser des pronoms neutres et amplifié la rhétorique transphobe. Dans un autre cas, Merrifield a aimé un tweet de Kara Dansky, un auteur qui a qualifié les personnes transgenres de “mensonge”.

Le tweet original de Peterson n’avait pas à voir directement avec les personnes transgenres, mais concernait des mesures disciplinaires prises contre lui par l’Ordre des psychologues de l’Ontario suite à des commentaires publics qu’il avait faits. Peterson a déclaré dans une de ses colonnes après coup qu’il était accusé d’être transphobe, entre autres choses.

Dans son propre tweet, Merrifield a qualifié l’action du collège contre Peterson d'”effrayante”, ajoutant que “lorsque le silence est exigé et que des menaces sont proférées, la démocratie prend fin”.

L’attaché de presse du caucus libéral de la Colombie-Britannique, Andrew Reeve, a déclaré jeudi 5 janvier dans un communiqué que Merrifield ne soutenait pas les opinions de Peterson sur les personnes transgenres, ni son refus d’utiliser des pronoms neutres.

Mais Travers, professeur à l’Université Simon Fraser, a déclaré que le simple fait de promouvoir des personnes comme Peterson est dangereux.

“Cela normalise le sentiment anti-trans”, ont-ils déclaré dans une interview.

Le tweet de Dansky du 1er janvier que Merrifield a aimé est également préoccupant pour Travers. Dans ce document, Dansky a qualifié de “bonne nouvelle” une décision de la Cour d’appel des États-Unis interdisant aux étudiants transgenres d’utiliser les toilettes scolaires qui reflètent leur identité choisie. Merrifield l’a depuis détesté.

“Une fois qu’elle a vu que cela était mal interprété comme son opinion avec ces captures d’écran diffusées par le NPD, elle a voulu s’en distancier”, a déclaré Reeve.

Travers a déclaré qu’ils ne pensaient pas que Merrifield ignorait ce qu’elle faisait en aimant le tweet.

« Et s’ils sont ignorants, ils n’ont aucune excuse pour cela. Les fonctionnaires doivent être tenus à un niveau plus élevé.

L’inquiétude suscitée par les actions de Merrifield a été initialement mise en lumière par la députée néo-démocrate de Chilliwack-Kent, Kelli Paddon, qui a demandé au Parti libéral de la Colombie-Britannique de retirer Merrifield de son poste de porte-parole en matière d’équité entre les sexes.

Je suis dégoûté de voir le porte-parole de Kevin Falcon pour l’équité des genres et l’inclusion promouvoir des opinions transphobes et défendre Jordan Peterson, qui est bien connu pour sa transphobie et son sexisme. @KevinFalcon – s’il vous plaît retirer @Reneemerrifiel3 en tant que porte-parole en matière d’équité entre les sexes immédiatement. #bcpoli pic.twitter.com/z13yFW0Qzt

– Kelli Paddon MLA (@kellipaddon) 4 janvier 2023