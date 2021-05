Le député de Keir Starmer dit que les électeurs ne savent pas ce qu’il représente

L’adjoint de Keir Starmer a déclaré que les électeurs ne savaient pas ce que le leader travailliste défendait lors de la récente campagne électorale.

Angela Rayner a également admis qu’elle avait eu des conversations «franches» et «robustes» avec Sir Keir, quelques jours après avoir émergé d’un remaniement avec une poignée de nouveaux rôles.

De nombreux députés travaillistes pensent que l’autorité de Sir Keir a été diminuée au cours du week-end lorsqu’une réaction violente contre les informations selon lesquelles Mme Rayner avait été rétrogradée lui a donné un nouveau titre de poste de 24 mots.

Le remaniement a été motivé par la défaite du Labour lors des élections partielles de la semaine dernière à Hartlepool.

Dans une interview à la BBC, Mme Rayner a déclaré: «Ce que j’ai entendu à la porte, c’est qu’ils [voters] ne savait pas ce que Keir Starmer représentait. C’est donc ce que je pense être notre défi. »

Elle a admis que «les gens veulent savoir ce que le Parti travailliste va faire pour eux, et que nous ne nous chamaillons pas» car elle a insisté sur le fait qu’elle avait une bonne relation de travail avec son chef de parti.

Mais alors qu’elle plaisantait en disant que sa couleur de cheveux l’avait amenée à être qualifiée de «fougueuse» lorsqu’elle était enfant, elle a ajouté: «Je peux tirer de la hanche … Et, vous savez, Keir est une personne très mesurée. Donc en fait, nous travaillons incroyablement bien, sur cette base, parce que, vous savez, nous rebondissons les uns sur les autres, nous nous déclenchons en quelque sorte les uns les autres, parce que nous sommes différents. Nous ne sommes pas en concurrence les uns avec les autres, nous apportons tous les deux quelque chose d’unique à ce partenariat. »

Dans une interview accordée à ITV News, Mme Rayner a refusé d’entrer dans les détails de ses discussions avec le dirigeant travailliste.

Mais elle a déclaré: «Tout le monde sait que je suis un négociateur syndical et un bavard robuste, et Keir est très franc avec moi et j’ai vraiment apprécié le fait que nous ayons eu cette relation ouverte constructive et je suis ravie que continuera. »

Mme Rayner a également admis que le parti travailliste avait dans le passé eu «un mauvais ton» et avait semblé condescendant aux électeurs.

«J’ai parlé du ton condescendant que nous avons parfois en fait, et je l’ai ressenti en tant que fille de la classe ouvrière. Nous ne voulons pas que les gens fassent des choses à notre place, ou nous disent quoi faire, nous voulons être habilités à faire les choses par nous-mêmes.

Dans les deux entretiens, Mme Rayner a également suggéré qu’elle avait été nommée à ses nouveaux postes parce qu’elle voulait être plus «face à face».

Au cours du week-end, elle a été privée de ses rôles de présidente du parti et de coordinatrice de campagne.

Mais elle a été nommée première secrétaire d’État fantôme, chancelière fantôme du duché de Lancastre et secrétaire d’État fantôme pour l’avenir du travail.

Plus tôt cette semaine, Sir Keir et Mme Rayner ont été aperçus en train de prendre un café à Westminster, alors qu’ils cherchaient à tracer une ligne sous la spéculation des divisions entre eux.

Mais quelques heures plus tard, la plus proche assistante parlementaire de Sir Keir, Carolyn Harris, a démissionné, après que les députés eurent suggéré qu’elle avait exacerbé les tensions entre le bureau des dirigeants et son adjoint.