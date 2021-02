Le député Craig Kelly, théoricien du complot Covid, démissionne

Le député voyou Craig Kelly a démissionné du Parti libéral, mais restera au Parlement en tant qu’indépendant.

M. Kelly, qui représente Hughes dans le sud de Sydney, a provoqué l’indignation au cours des derniers mois en faisant la promotion de médicaments non éprouvés pour traiter Covid-19 et en remettant en question la sécurité des vaccins. Il nie également le changement climatique.

L’homme de 57 ans a annoncé sa démission lors d’une réunion dans la salle du parti mardi matin, déclarant à ses collègues qu’il soutiendrait toujours le gouvernement pour adopter des lois cruciales.

Le député de Hughes Craig Kelly et le député de Sydney Tanya Plibersek se sont affrontés au Parlement plus tôt cette semaine

Il y a des spéculations selon lesquelles la décision de M. Kelly était liée à un désaccord avec Scott Morrison au sujet de l’un des membres du personnel du député qui fait l’objet d’une enquête de la police de NSW pour agression présumée d’une employée.

M. Kelly a refusé de renvoyer l’homme, qui a une AVO contre lui, car aucune allégation n’a été prouvée.

« J’ai longtemps exprimé à M. Kelly mes inquiétudes à propos de ce membre du personnel et il comprend depuis longtemps quelles étaient mes attentes quant à la manière dont il traiterait cette question », a déclaré mardi M. Morrison aux journalistes.

Mais M. Kelly a déclaré qu’il avait démissionné parce qu’il voulait parler librement des médicaments de traitement hydroxychloroquine et ivermectine qui n’ont pas été approuvés en Australie.

«Les deux ne sont pas liés. La question de l’ivermectine, la question de la prise de parole sur ces traitements Covid est ma principale raison de prendre la décision que j’ai », a-t-il déclaré à ABC.

M. Kelly, qui a l’intention de se présenter aux prochaines élections, a déclaré plus tôt que sa décision n’était pas personnelle.

«J’ai le plus grand respect pour Scott Morrison», a-t-il déclaré à Sky News.

«J’espère qu’il continuera à être l’un de nos plus anciens et plus grands premiers ministres.

«Je soutiendrai le gouvernement, bien sûr, sur toutes les questions d’approvisionnement, de confiance.

M. Morrison avait précédemment dit à M. Kelly d’arrêter de vanter des traitements non éprouvés

M. Morrison, qui avait précédemment dit à M. Kelly d’arrêter de vanter des traitements non prouvés, a déclaré qu’il n’avait appris sa démission que lors de la réunion de mardi.

«J’ai énoncé des attentes très claires sur une gamme de questions que je m’attendais à ce que Craig suive.

«Il m’avait donné un certain nombre d’engagements à ce sujet. Il ne sentait plus qu’il pouvait respecter ces engagements et, par conséquent, il a pris sa décision aujourd’hui », a-t-il déclaré.

M. Kelly a déclaré au New Daily qu’il n’avait parlé à aucun autre parti au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait rejoindre les Nationals.

Le sénateur national Matt Canavan a déclaré qu’il avait tenté de convaincre M. Kelly de rejoindre le parti.

« Je lui ai dit que j’avais toujours voulu qu’il rejoigne », a déclaré le sénateur Canavan à news.com.au.

«Je suis absolument sérieux.

Plus tôt ce mois-ci, M. Kelly s’est affronté avec la députée travailliste Tanya Plibersek dans les couloirs du Parlement.

«Ma mère vit dans votre électorat et je ne veux pas qu’elle soit exposée à des gens qui ne vont pas être vaccinés à cause de ces théories du complot insensées que vous répandez», lui a-t-elle dit.

Mme Plibersek l’a qualifié de « non financé par les contribuables » et a exhorté Scott Morrison à « lui dire de se taire ».

Le Premier ministre a ensuite transporté M. Kelly dans son bureau, lui a donné un pansement et lui a dit de cesser de promouvoir des drogues non prouvées sur sa page Facebook populaire qui compte 100000 abonnés.

M. Kelly a insisté sur le fait qu’il n’était pas un anti-vaxeur, mais a jeté le doute sur la sécurité des vaccins Covid-19 et a précédemment déclaré: « J’attends que toutes les preuves arrivent » avant d’en prendre un.

Début février, il a été interviewé sur un podcast avec l’ancien chef célèbre Pete Evans, qui a été banni de Facebook pour avoir diffusé des théories anti-vax.

M. Kelly a approuvé à plusieurs reprises l’utilisation de médicaments à base d’hydroxychloroquine et d’ivermectine pour traiter Covid-19, même si des études mondiales réputées les ont trouvées inefficaces et potentiellement nocives.

Il a également affirmé que faire porter des masques aux enfants s’apparentait à de la maltraitance.

M. Kelly (à gauche) a insisté sur le fait qu’il n’était pas un anti-vaxeur mais a jeté le doute sur la sécurité des vaccins Covid-19

La semaine dernière, le député s’est vu interdire pendant une semaine de publier sur sa page Facebook et trois de ses messages ont été supprimés.

Un porte-parole de Facebook a déclaré: « Nous ne permettons à personne de partager des informations erronées sur Covid-19 qui pourraient entraîner des dommages physiques imminents.

«Nous avons des politiques claires contre ce type de contenu et nous le supprimerons lorsque nous en aurons connaissance.

M. Morrison a initialement refusé de condamner M. Kelly, affirmant « qu’il fait un travail fantastique pour Hughes », avant de se distancier publiquement des vues du député voyou.

Le premier ministre a déclaré au Parlement: «Les opinions exprimées par le député de Hughes ne correspondent pas à mes vues ou aux vues des conseils qui m’ont été fournis par le médecin-chef.

Le dirigeant travailliste Anthony Albanese a déclaré que les actions du député sapaient l’effort de vaccination et mettaient en danger la santé des gens.