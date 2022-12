Le député conservateur qui a déclaré que les utilisateurs des banques alimentaires “ne savent pas cuisiner correctement” a été élu député d’arrière-ban de l’année par les membres du parti

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les membres du parti conservateur ont couronné Lee Anderson “d’arrière-ban de l’année” après avoir déclaré que les gens n’utilisaient les banques alimentaires que parce qu’ils étaient incapables de cuisiner ou de faire un budget “correctement”.

Le député d’Ashfield a battu 180 autres députés d’arrière-ban proposés par les électeurs conservateurs pour l’accolade – remportant 54 des 553 votes au total.

L’enquête annuelle du Parti conservateur a vu l’ancien Premier ministre Boris Johnson remporter 35 voix, l’ancien ministre du Cabinet Jacob Rees-Mogg en gagner 32, l’ancienne Première ministre Theresa May et le député John Redwood en gagner 29 respectivement, et Sir Graham Brady en gagner 22.

M. Anderson, un ancien conseiller travailliste qui a fait défection pour le parti conservateur en 2018, est connu pour ses opinions souvent polarisantes et son franc-parler.

Lors d’un débat à la Chambre des communes en mai de cette année, M. Anderson a invité les députés à se rendre dans une banque alimentaire de sa circonscription pour assister à un “plan brillant” selon lequel les personnes recevant des colis alimentaires doivent “s’inscrire à un cours de budgétisation et de cuisine”.

“Nous leur montrons comment cuisiner des repas bon marché et nutritifs avec un budget limité – nous pouvons préparer un repas pour environ 30 pence par jour – et c’est de la cuisine à partir de zéro”, a-t-il ajouté.

Mais lorsqu’un député travailliste lui a demandé s’il devrait être nécessaire d’avoir des banques alimentaires dans la Grande-Bretagne du XXIe siècle, M. Anderson a répondu : « Je vous invite personnellement à venir à Ashfield, regardez notre banque alimentaire, comment elle fonctionne.

« Je pense que vous verrez de première main qu’il n’y a pas cette utilisation massive des banques alimentaires dans ce pays. Nous avons des générations après générations qui ne peuvent pas cuisiner correctement, ils ne peuvent pas cuisiner un repas à partir de zéro, ils ne peuvent pas établir de budget. »

S’adressant aux députés, il a ajouté : « Le défi est là – venez. Vous êtes assis là avec des expressions vitreuses sur vos visages, me regardant comme si j’avais atterri d’une autre planète. Venez dans une vraie banque alimentaire qui fait une réelle différence dans la vie des gens.

Ses commentaires ont provoqué une indignation généralisée et ont incité la ministre de la Justice de l’époque, Victoria Atkins, à dire qu’ils n’avaient «pas raison» dans le but d’éloigner le gouvernement de M. Anderson. Le député du mur rouge a également haussé les sourcils plus tôt cette année après avoir lancé une tirade verbale contre un manifestant anti-Brexit devant le parlement, lui disant : “Tu n’es qu’un parasite”.

Il a dit à l’activiste Steve Bray lors d’une altercation verbale : « Vous n’êtes rien d’autre qu’un parasite. Nous l’avons établi. Vous êtes un escroc. Pourquoi es-tu ici habillé comme un clochard ?

Et en 2019, M. Anderson a été surpris en train de demander à l’un de ses amis de se faire passer pour un électeur anti-travailliste, soulevant d’autres questions sur l’utilisation par le parti de la désinformation et des fausses nouvelles.

Le candidat conservateur de l’époque a oublié qu’il portait un microphone en direct pendant qu’il téléphonait à son ami pour organiser la fausse rencontre afin d’impressionner un journaliste.

“Faites savoir qui je suis… vous savez que je suis le candidat, mais pas un ami, d’accord ?” M. Anderson a été enregistré alors qu’il épelait des instructions à son ami quelques minutes avant d’amener un journaliste à sa porte.