Le député conservateur qui a attaqué Marcus Rashford peut «f *** off», dit Rachel Reeves

La chancelière fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré que le député conservateur qui a critiqué la star anglaise Marcus Rashford pour son travail de campagne sur la pauvreté alimentaire peut «f *** off».

La députée conservatrice Natalie Elphicke s’est excusée l’année dernière après avoir suggéré que le joueur de Manchester United aurait dû passer plus de temps à « perfectionner son jeu » plutôt qu’à « faire de la politique ».

Le tweet est intervenu après que Rashford – qui a exhorté le gouvernement à étendre les repas scolaires gratuits – a raté un penalty lors de la finale de l’Euro 2020.

Mme Reeves a été cinglante à propos de la politique de Mme Elphicke et des conservateurs sur les écoles lors du dernier épisode de Matt Forde Parti politique podcast.

“Natalie Elphicke, quand Rashford a raté un penalty, son tweet était” S’il passait plus de temps sur le football plutôt que d’essayer d’obtenir des repas scolaires gratuits pour nos enfants, peut-être qu’il irait mieux “. Va te faire foutre !”

Rashford est l’un des principaux militants à avoir soutenu les appels à étendre l’admissibilité aux repas scolaires gratuits à tous les enfants pour atténuer l’impact de la crise du coût de la vie.

L’indépendantLa campagne Feed the Future avec la Food Foundation a appelé le gouvernement à élargir le soutien aux 800 000 enfants non éligibles parce que le revenu de leur famille, hors prestations, est supérieur à 7 400 £ par an après impôt.

Alors que de hauts députés travaillistes ont soutenu la campagne, la politique du parti se concentre sur une promesse de fournir des clubs de petit-déjeuner scolaires gratuits à tous les élèves du primaire pour un coût de 365 millions de livres sterling.

Mme Reeves a utilisé l’interview du podcast pour défendre l’engagement politique du Labour de lever 1,7 milliard de livres sterling en imposant la TVA sur les frais de scolarité privés – bien que les conservateurs affirment que cela équivaut à une attaque contre les aspirations.

“L’aspiration est de vouloir que les enfants de tous les horizons réussissent”, a-t-elle déclaré. “Ma mère et mon père” n’étaient pas ambitieux “pour moi parce qu’ils m’ont envoyé à la composition locale?”

« Je ne suis pas ambitieux pour mes enfants parce que je les envoie à l’école publique locale ? ‘Je ne peux rien dire sur leur éducation, envoyez-les simplement à l’école publique locale’?”

Avec le parti de Sir Keir Starmer en tête des sondages, Mme Reeves a également déclaré que les travaillistes seraient confrontés à une tâche “plus difficile” que celle à laquelle serait confronté le nouveau gouvernement travailliste de Tony Blair s’ils remportaient les prochaines élections générales.

“Il semble probable que nous allons hériter à la fois de services publics à genoux et d’une économie à genoux également”, a-t-elle déclaré. “Et je pense que c’est un héritage plus difficile que ce que Tony et Gordon avaient en 1997.”

Mme Reeves a ajouté: «Je pense que l’ampleur de notre ambition est là. Mais cela signifie-t-il que nous pouvons réparer immédiatement tous les torts que les conservateurs ont créés au cours des 12 dernières années et demie ? Non, malheureusement, ça ne veut pas dire ça.