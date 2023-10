Le député conservateur Peter Bone risque une suspension pour intimidation et inconduite sexuelle, ce qui menace Sunak d’élections partielles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak est confronté à un nouveau casse-tête lors d’élections partielles après qu’un organisme de surveillance des Communes a recommandé une suspension de six semaines pour le député conservateur Peter Bone à la suite de allégations d’intimidation et d’inconduite sexuelle.

Le commissaire parlementaire aux normes a confirmé cinq allégations d’intimidation et une d’inconduite sexuelle contre le député de Wellingborough et Rushden.

La suspension de six semaines recommandée pour M. Bone déclencherait une pétition de révocation si elle était approuvée par le Parlement.

Cela organiserait la dernière d’une série d’élections partielles tests pour M. Sunak dans des sièges conservateurs sûrs, le parti étant à la traîne des travaillistes dans les sondages.

M. Bone dispose d’une majorité de 18 540 voix, soit moins que celle renversée par le député travailliste Keir Mather à Selby et Ainsty en juillet.

Sa suspension recommandée intervient quelques jours avant que M. Sunak ne fasse face à des élections partielles clés dans le Mid Bedfordshire et à Tamworth – avec les électeurs en mesure de donner leur verdict sur la performance du gouvernement.

Mid Bedfordshire est l’ancien siège de Nadine Dorries, qu’elle a quitté pour protester contre son exclusion de la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

L’élection partielle de Tamworth a été forcée par la suspension de Chris Pincher, qui avait peloté ivre deux hommes dans un club privé l’année dernière.

M. Bone a été reconnu par le Groupe d’experts indépendants (IEP) du Parlement, qui statue sur les plaintes contre des députés, comme ayant « commis de nombreux actes d’intimidation et un acte d’inconduite sexuelle » contre un membre de son personnel en 2012 et 2013.

Le député, élu en 2005, s’est livré à « des violences, des cris et des injures, des comportements moqueurs, dépréciants et humiliants, ainsi qu’à l’ostracisme ».

Le « schéma délibéré d’intimidation comprenait également un incident non désiré d’inconduite sexuelle », a constaté le commissaire aux normes, dans lequel M. Bone s’est exposé de manière indécente à un membre du personnel d’un hôtel de Madrid.

Dans une déclaration publiée sur X, M. Bone a déclaré : « Aucune des allégations de mauvaise conduite portées contre moi n’a jamais eu lieu. »

Il a ensuite qualifié ces allégations de « fausses » et « sans fondement ».

Il a indiqué qu’il lutterait contre la suspension, affirmant que c’était « un honneur » de représenter ses électeurs et que « je continuerai de les représenter du mieux que je peux ».

Et M. Bone a accusé l’enquête de l’organisme de surveillance parlementaire d’être « viciée et injuste sur le plan procédural ». « Je discute actuellement avec des avocats des mesures qui pourraient et devraient être prises », a-t-il ajouté.

Le plaignant de M. Bone s’est plaint pour la première fois du comportement du député auprès du Parti conservateur en 2017, mais le problème n’a pas été résolu et l’organisme de surveillance du Parlement a commencé à enquêter cinq ans plus tard.

Dans le rapport détaillé, le commissaire aux normes a conclu que les allégations suivantes contre M. Bone étaient prouvées :

M. Bone a « verbalement rabaissé, ridiculisé, maltraité et humilié » la plaignante.

M. Bone « a frappé physiquement et jeté des objets à plusieurs reprises » sur le plaignant.

M. Bone « a imposé un rituel non désiré et humiliant » au plaignant, à savoir demander ou forcer physiquement le plaignant à mettre ses mains sur ses genoux lorsque M. Bone n’était pas satisfait de lui ou de son travail.

M. Bone « mis sous pression à plusieurs reprises [the complainant] pour lui faire un massage au bureau”

M. Bone s’est exposé de manière indécente à la plaignante lors d’un voyage à l’étranger, d’abord dans la salle de bain de la chambre d’hôtel qu’ils partageaient, puis dans la chambre

Le parti travailliste est le deuxième plus grand parti dans le siège de M. Bone à Wellingborough et, avec une avance de 18 points dans les sondages, il pourrait menacer de rendre la circonscription rouge pour la première fois depuis le glissement de terrain de Tony Blair en 1997.

En juillet, le parti travailliste a célébré sa plus grande victoire aux élections partielles à Selby et Ainsty, avec un écart de 23 points par rapport aux conservateurs. Le même jour, les libéraux-démocrates ont remporté une immense victoire dans le Somerset, renversant le siège conservateur de Somerton et Frome.