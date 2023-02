Le député conservateur Lee Anderson se heurte à un présentateur de la BBC à propos d’un faux chat à domicile

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le député conservateur Lee Anderson s’est affronté avec un présentateur de radio de la BBC à propos d’une vidéo de lui organisant une fausse rencontre avec un ami lors des élections de 2019.

M. Anderson – promu vice-président conservateur par Rishi Sunak cette semaine – a été surpris en train de demander à un ami de se faire passer pour un électeur anti-travailliste sur le pas de la porte pendant la campagne.

La députée franche d’Ashfield a eu un échange fougueux sur le clip avec Verity Cowley, présentatrice de la BBC Radio Nottingham, sur la question – l’accusant d’être “une menteuse”.

La députée conservatrice d’Ashfield n’a pas nié avoir mis en scène l’épisode avec un ami, mais a demandé 10 fois à la présentatrice si elle avait déjà menti.

Lorsque Mme Cowley a déclaré qu’elle n’avait pas “demandé à quelqu’un de faire semblant d’être quelque chose qu’il n’est pas juste pour faire avancer ma campagne”, avant de dire que certaines personnes peuvent dire de fausses vérités pour protéger les gens.

M. Anderson a riposté : « Alors vous êtes un menteur, donc vous êtes malhonnête. Nous avons établi que vous êtes malhonnête et que vous mentez.

Il a ajouté: “Parlons de cette vidéo, car trois semaines plus tard, j’ai été élu en tant que tout premier député conservateur [in Ashfield] … battant le Parti travailliste par 8 000 voix. C’est donc ce que pensent les gens d’Ashfield et c’est tout ce qui compte pour moi.

Le vice-président conservateur a également supplié l’animateur de la BBC de ne pas diffuser le clip de lui parlant à un ami sans le contexte complet de la version de 10 minutes.

Après que Mme Cowley ait dit à M. Anderson que l’intégralité de l’interview ne pourrait pas être diffusée en raison de contraintes de temps, le député lui a demandé: “Ne la diffusez pas, s’il vous plaît”, menaçant de ne plus jamais parler au radiodiffuseur local.

Plus tôt jeudi, M. Sunak a été contraint de prendre ses distances avec les opinions de M. Anderson après que son vice-président du parti ait soutenu le retour de la peine de mort.

Dans une interview avec Le spectateur magazine, M. Anderson a déclaré qu’il soutiendrait le rétablissement de la peine de mort au Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Personne n’a jamais commis de crime après avoir été exécuté. Vous le savez, n’est-ce pas ? 100 % de réussite. »

Le Premier ministre a déclaré « ce n’est pas mon point de vue, ce n’est pas le point de vue du gouvernement » lorsqu’il a été interrogé sur le rétablissement de la peine capitale.

Ancien conseiller travailliste avant de rejoindre les conservateurs, M. Anderson a une longue histoire de remarques controversées, après avoir critiqué les utilisateurs des banques alimentaires et l’équipe masculine de football d’Angleterre pour avoir pris le genou en signe de protestation contre le racisme.

Il a été surnommé «30p Lee» pour avoir affirmé que les repas pouvaient être préparés pour cette somme et suggéré que les personnes utilisant les banques alimentaires ne pouvaient pas budgétiser ou cuisiner correctement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que certains travailleurs, y compris les infirmières et les pompiers, devaient utiliser les banques alimentaires, M. Anderson a répondu «non».

“Je vous mets au défi dès maintenant de trouver un pompier ou une infirmière à Ashfield qui utilise une banque alimentaire”, a-t-il déclaré à la BBC Nottingham.