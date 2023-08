Le député conservateur Lee Anderson refuse de s’excuser d’avoir demandé aux demandeurs d’asile de « retourner en France »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le vice-président du Parti conservateur, Lee Anderson, a refusé de s’excuser pour son affirmation selon laquelle les demandeurs d’asile qui ne veulent pas vivre aux frais du gouvernement Bibby Stockholm la péniche « devrait foutre le camp de retour en France ».

Le député d’Ashfield a été accusé d’avoir « attisé la division et la haine » avec ses commentaires au Quotidien Expressfaite après que les 15 premiers migrants sont montés à bord de la barge dans le Dorset – décrite par le député conservateur local comme une «quasi-prison» – et des contestations judiciaires ont vu 20 autres bénéficier d’un sursis de dernière minute.

Downing Street a toutefois défendu sa remarque, pointant les propos du secrétaire à la justice Alex Chalk qui a laissé entendre mardi matin que la colère de M. Anderson était bien placée » et fait écho à « la juste indignation du peuple britannique ».

Mais alors qu’il doublait lui aussi sa remarque en quatre lettres, M. Anderson a porté un coup dur au n ° 10 en disant qu’il n’y avait « aucun doute là-dessus » que le gouvernement de Rishi Sunak « a échoué » à « arrêter efficacement les bateaux » – l’un des les cinq engagements clés du Premier ministre.

Interrogé par un autre animateur de GB News, Nigel Farage, s’il pensait que sa remarque était « peut-être de mauvais goût », M. Anderson a répondu: « Non … c’est dû à la frustration. C’est dû au fait que je suis absolument furieux.

« Ce n’est pas seulement moi qui suis furieux, ce sont mes électeurs et des millions de personnes à travers le pays, et je suppose que vous y compris. »

« Le culot, Nigel », a-t-il ajouté. « Je suis allé à Calais, j’ai vu ces migrants vivre dans des tentes individuelles, vivre dans la misère absolue. Puis ils arrivent ici, on fait de notre mieux, on se plie en quatre pour les mettre dans un logement décent, et tout d’un coup ils ont le choix.

Décrivant des « greffeurs » de l’industrie pétrolière qui vivent sur des barges et qui « ne se plaignent jamais une seule fois », a-t-il poursuivi. « Cela me rend malade au creux de l’estomac quand ces avocats de gauche, les organisations caritatives, les militants des droits de l’homme, disent que ce n’est pas assez bien.

Les gens regardent la barge Bibby Stockholm amarrée au port de Portland (EPA)

« Comme je dis: si ce n’est pas assez bien, alors ils devraient retourner en France, en termes plus forts. »

Dans un nouveau durcissement de la rhétorique, M. Anderson a affirmé se sentir « malade » chaque fois qu’un bateau transportant des demandeurs d’asile traverse le chenal et a déclaré que cela le rendait « furieux » lorsque les demandeurs d’asile sont hébergés dans des hôtels et sur des péniches.

Freedom from Torture, une organisation caritative pour les réfugiés, a déclaré que le langage « déshumanisant et incendiaire » expose les personnes cherchant refuge au Royaume-Uni à un « risque réel ».

Natasha Tsangarides, directrice adjointe du plaidoyer pour l’organisation, a déclaré : « Maintes et maintes fois, nous voyons des ministres du gouvernement intensifier la cruauté de leur rhétorique anti-réfugiés pour détourner l’attention de leur propre mauvaise gestion catastrophique du système d’asile et de cette pays.

« Le langage déshumanisant et incendiaire utilisé par certains politiciens met en danger les personnes cherchant refuge dans ce pays, y compris les survivants que Freedom from Torture traite chaque jour.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur publiés lundi ont montré que le nombre de demandeurs d’asile hébergés dans des hôtels temporaires a dépassé les 50 000 en juin de cette année, soit une augmentation d’environ 10 000 par rapport à décembre.

Les militants, les experts et les députés conservateurs ont exhorté à plusieurs reprises le gouvernement à ouvrir des routes plus sûres et légales après avoir criminalisé les traversées de petits bateaux – ces routes n’étant ouvertes qu’à certaines personnes dans une poignée d’endroits, dont l’Ukraine, l’Afghanistan et Hong Kong.