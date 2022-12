Le député conservateur fait faillite en raison d’une dette de 1,7 million de livres sterling au milieu d’un doute sur son siège

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le député conservateur Adam Afriyie a été mis en faillite après qu’un juge d’un tribunal spécialisé a appris qu’il devait environ 1,7 million de livres sterling.

Le juge Nicholas Briggs a prononcé mardi une ordonnance de mise en faillite contre le député de Windsor lors d’une audience en ligne devant le tribunal de l’insolvabilité et des sociétés.

Le juge a été informé que M. Afriyie devait environ 1 million de livres sterling à HM Revenue & Customs (HMRC) et environ 700 000 £ à Barclays.

Malgré l’ordonnance de mise en faillite, M. Afriyie a insisté mardi sur le fait qu’il ne se retirerait pas en tant que député avant les élections générales prévues en 2024.

Les règles de la Chambre des communes stipulent que si un député est déclaré en faillite, après six mois, il doit se retirer et une élection partielle est déclenchée – tant que la faillite n’est pas annulée.

Dans un communiqué publié mardi, il a déclaré: “C’est une période stressante et ce sera difficile pendant un certain temps, mais je suis loin d’être la seule personne dans une position difficile, et je continuerai à faire de mon mieux pour soutenir mon électeurs jusqu’aux prochaines élections générales, lorsque je me retirerai.

Le député a déclaré que sa faillite faisait suite à “des échecs commerciaux il y a quelque temps”, ajoutant: “Je suis responsable en dernier ressort d’une partie des emprunts bancaires par garantie personnelle. J’essaie de vendre notre maison et de réduire les effectifs depuis un certain temps, mais c’est un marché difficile.

En mai, un autre juge a approuvé un plan pour que M. Afriyie vende une propriété. Le député de Windsor, qui n’a pas assisté à l’audience de mardi, avait écrit pour demander plus de temps pour vendre la propriété.

L’arrière-ban conservateur voulait que la procédure soit ajournée jusqu’en mars et a déclaré qu’il pourrait rembourser intégralement ses dettes si la propriété était vendue.

Des représentants du HMRC et de Barclays avaient donné au juge des détails sur le montant dû et se sont opposés à un ajournement.

Le juge Briggs a conclu : « Il y a déjà eu six audiences sur cette affaire, donc le temps est vraiment écoulé. Je ferai une ordonnance de mise en faillite.

Il a ajouté: “Il me semble qu’il n’y a aucune preuve qu’il existe des perspectives raisonnables de remboursement intégral des dettes.”

L’avocate Fiona Whiteside, qui représentait Barclays, a déclaré que la banque avait “perdu patience” face à la dette, et a ajouté : “Nous n’avons vu aucune preuve crédible que la propriété sera vendue de si tôt”.

M. Afriyie, âgé d’une cinquantaine d’années, a été élu en 2005. La nouvelle d’une éventuelle procédure de faillite impliquant M. Afriyie est apparue pour la première fois fin 2019.

Le député a créé la société informatique Connect Support Services en 1993. Mais la société a fait faillite en 2017 – après avoir apparemment accumulé des dettes importantes avec HMRC.