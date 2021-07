Le député conservateur et coprésident du groupe sur les troubles de l’alimentation fait publiquement honte à une infirmière de graisse

Un député conservateur qui est coprésident du groupe parlementaire multipartite sur les troubles de l’alimentation a été accusé de faire honte aux graisses après avoir semblé se moquer du poids d’une infirmière sur Twitter.

Scott Benton, membre de Blackpool South, a suggéré que l’agent de santé David Colldash avait l’air d’avoir mangé plus de pâtés Greggs que ce qui était bon pour lui.

L’échange extraordinaire est intervenu après que M. Colldash – un conseiller travailliste de la ville balnéaire – a souligné comment le député avait fait pression pour un soi-disant super casino dans la station après avoir accepté le mois dernier des billets de sport et l’hospitalité de trois jeux de hasard distincts. organismes.

« Greggs m’a offert un pâté une fois, alors j’ai vendu la mairie au Great British Bake-off », a plaisanté M. Colldash.

Apparemment piqué par les critiques, M. Benton a répondu: « Plus d’un pâté gratuit que je soupçonne à en juger par son apparence », suivi d’un emoji tête dans les mains.

Mais si le retour était censé être «léger» – comme l’a affirmé plus tard le député de 34 ans – il a été presque immédiatement critiqué par d’autres utilisateurs du site de médias sociaux.

« Savez-vous à quel point ce tweet est dommageable pour certains aux prises avec un trouble de l’alimentation ou qui sont génétiquement prédisposés à avoir un corps plus grand que la norme imposée par les médias », a demandé l’utilisateur Pete Roberts. « Absolument honteux de la part d’un député. »

Un autre a simplifié les choses : « Vous êtes un député », a écrit Nick Pettigrew. « Montrez juste un brin de dignité. »

Monsieur Benton avait dit LancsLive cette: « [Mr Colldash is] un conseiller du parti travailliste qui publie fréquemment des commentaires importuns et désagréables sur mes pages de médias sociaux.

« Ma réponse à lui est légère et dans la même veine que son tweet original. »

M. Benton, qui a déjà enfreint les règles parlementaires en ne déclarant pas d’intérêts, a accepté le mois dernier près de 8 000 £ d’hospitalité gratuite pour les matchs de l’Euro 2020, Wimbledon et Royal Ascot.

L’auge comprenait un billet pour l’Angleterre contre la République tchèque de Gamesys, une société de casino en ligne et de bingo, d’une valeur de 1 537,60 £; l’hospitalité à Royal Ascot du Betting and Gaming Council d’une valeur de 1 400 £; un billet pour Wimbledon d’Entain d’une valeur de 1 400 £; et un autre billet d’Entain pour l’Angleterre contre le Danemark d’une valeur de 3 457 £.

Il s’est depuis défendu en disant qu’il avait enregistré tous les cadeaux et que son soutien à un casino de Blackpool était antérieur aux cadeaux.

L’association caritative contre les troubles de l’alimentation, Beat, qui aide à diriger le groupe parlementaire, a refusé de commenter l’incident.