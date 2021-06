Un important député conservateur dit qu’il y a une « forte possibilité » que Covid-19 provienne d’un laboratoire en Chine.

Tom Tugendhat, un éminent critique de Pékin, a également critiqué la « culture de la peur et du silence » entourant les origines du virus.

Cela survient alors que des espions britanniques enquêteraient sur la théorie des fuites de laboratoire avec des responsables américains après que Joe Biden a ordonné une enquête sur les allégations.

Cependant, le Parti communiste nie fermement toute suggestion selon laquelle Covid – qui a tué des millions de personnes dans le monde – est d’origine humaine ou a émergé d’un laboratoire.

Le laboratoire au centre des réclamations – l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – est le seul établissement en Chine qui traite les coronavirus de chauve-souris.

Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré que les origines de la maladie devaient faire l’objet d’une enquête.

Il a déclaré à Sky News: « Il y a certainement de fortes suggestions à ce sujet et il y a une forte possibilité et c’est au moins une enquête ou une voie d’enquête qui doit être étudiée.

« Si vous lisez les articles de 2012 qui répertorient diverses formes de recherche qui étaient effectuées dans le laboratoire de Wuhan, alors vous pouvez certainement voir que le gain de domaines fonctionnels qu’ils examinaient soulève la possibilité que ce soit quelque chose qui ait pu se produire.

« Maintenant, je ne sais pas si cela a fui du laboratoire de Wuhan et je suppose que les autorités chinoises ne savent pas si cela a fui des laboratoires de Wuhan parce que leur culture de la peur et du silence les a rendus aveugles, laissez seuls nous aveugles, aux causes. »

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de Wuhan est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie. Diverses théories ont été rapportées sur le laboratoire, dirigé par le scientifique Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». Le laboratoire est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir de l’installation – la première en Chine à être accréditée avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls domaines au monde où les scientifiques sont autorisés à étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé un mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bogue mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue Nature Medicine L’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’établissement en 2015 soient liés à la pandémie et l’établissement nie les allégations de fuite de laboratoire. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie.

Le député de Tonbridge et Malling, qui a été sanctionné cette année par Pékin pour avoir diffusé « des mensonges et de la désinformation » sur la Chine, a vivement critiqué l’implication de la société chinoise Huawei dans le réseau 5G du Royaume-Uni.

En août dernier, il a reçu une lettre envoyée de Hong Kong contenant une « prière » qui, selon lui, était une menace indirecte de la Chine.

S’adressant à Sky News, Tugendhat a fustigé le régime du président Xi et sa « culture de la peur ».

Il a déclaré : « Le vrai problème ici est que le Parti communiste chinois a développé une telle culture de la peur parmi son propre peuple que les gens ont peur de dire la vérité…

« … et il y a une très forte possibilité que nous ne découvrions pas la vérité parce que le gouvernement chinois lui-même ne connaît pas la vérité et ne la découvrira jamais parce qu’il a tellement terrifié ses propres scientifiques et chercheurs qu’il a gagné je ne pourrai pas leur dire. »

On soupçonne de plus en plus que Covid-19 pourrait avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV).

Les services de renseignement britanniques auraient également récemment évalué la demande et amélioré sa probabilité de « à distance » à « faisable ».

Cette semaine, l’ancien chef du MI6 a averti que toute preuve que la pandémie de Covid a été causée par une fuite de laboratoire a probablement été détruite par la Chine.

Sir Richard Dearlove pense que le monde ne sera peut-être jamais en mesure de prouver la théorie si les données pertinentes de l’Institut de virologie de Wuhan ont disparu.

Le rapport allègue que la Chine a ensuite procédé à une ingénierie inverse de versions de la maladie pour donner l’impression qu’elle provenait naturellement des chauves-souris.

S’adressant au podcast Planet Normal du Telegraph, il a déclaré que les pays occidentaux avaient été « naïfs » dans leur confiance en la Chine.

Il a ajouté que les scientifiques qui voulaient s’exprimer sur les expériences de « gain de fonction » dans le pays ont probablement été « réduits au silence ».

Le gain de fonction est une recherche qui modifie une maladie pour la rendre plus contagieuse.

Sir Richard a déclaré : « La République populaire de Chine est un régime assez terrifiant et fait certaines choses que nous considérons inacceptables et extrêmes pour faire taire l’opposition à la ligne officielle du gouvernement.

« Nous ne savons pas que c’est ce qui s’est passé, mais de nombreuses données ont probablement été détruites ou ont fait disparaître, il sera donc difficile de prouver définitivement qu’une chimère à gain de fonction est la cause de la pandémie. »