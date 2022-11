Le député conservateur David Warburton a enfreint les règles sur un prêt de 150 000 £ à la Russie, selon un chien de garde

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le député conservateur David Warburton a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles du code de conduite pour un prêt de 150 000 £ qu’il a reçu de l’homme d’affaires d’origine russe Roman Joukovski.

Le député, actuellement suspendu par les conservateurs, n’a pas correctement enregistré le prêt reçu via une fiducie offshore aux Seychelles, selon la commissaire aux normes parlementaires Kathryn Stone.

Le chien de garde a déclaré qu’il n’avait pas non plus déclaré le prêt lors du lobbying en faveur de M. Joukovski dans une lettre à la Financial Conduct Authority (FCA).

Le député a cependant évité toute punition, Mme Stone affirmant que l’affaire était close après que M. Warburton s’est excusé d’avoir enfreint les règles.

M. Warburton a été suspendu par les conservateurs en avril pour des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne, en attendant le résultat d’une enquête menée par le programme indépendant de plaintes et de griefs (ICGS) du Parlement.

En juin, le commissaire aux normes a ouvert une enquête pour savoir s’il avait enfreint les règles du code de conduite des députés en matière de défense des droits et de non-déclaration d’intérêt.

M. Warburton avait affirmé qu’il n’avait pas enregistré le prêt de 2017 parce qu’il était “totalement sans rapport avec mon rôle de député”. Il a également déclaré: “En aucun cas [the loan] jamais influencé mes paroles ou mes actions en tant que membre ».

Mme Stone a déclaré qu’elle était convaincue que le prêt n’avait “pas influencé” M. Warburton en tant que député – mais a décidé qu’il aurait quand même dû être déclaré dans le registre des intérêts des membres.

Le chef des normes a également conclu que le prêt de 150 000 £ aurait dû être déclaré lorsque M. Warburton a écrit à la FCA à propos de M. Joukovski en mars 2021.

Le député avait exhorté l’autorité à reconsidérer son évaluation de M. Joukovski après avoir refusé de le certifier comme une personne apte ou appropriée.

M. Warburton a déclaré que l’homme d’affaires d’origine russe était “extrêmement capable et une personne honnête et directe en qui j’ai confiance”. Il a également déclaré à l’autorité qu’il était “heureux de fournir toute information supplémentaire qui pourrait aider la FCA dans son évaluation de Roman”.

Mme Stone a déclaré que la lettre ne constituait pas un plaidoyer rémunéré, car le député n’écrivait pas en son nom. Elle a également jugé que la lettre ne cherchait pas à conférer « un avantage financier ou matériel » à M. Joukovski.

Mais elle a conclu que le prêt aurait quand même dû être déclaré puisqu’un spectateur aurait pu «raisonnablement» penser que le prêt influençait soit les mots de la lettre de M. Warburton.

Dans une lettre à Mme Stone, la députée a déclaré: “Je m’excuse – encore une fois sans réserve – pour ces violations qui, même par inadvertance, constituent des violations substantielles du code auquel les membres doivent adhérer.”

M. Warburton a rejeté les appels à la démission – ce qui plongerait le parti conservateur dans une autre élection partielle périlleuse – mais est resté à l’écart des Communes depuis que plusieurs enquêtes ont été lancées, pense-t-on.

La L’heure du dimanche a publié une photo de M. Warburton assis à côté de ce qui était censé être des lignes de cocaïne au domicile d’une jeune femme qu’il avait rencontrée par le biais de la politique, a-t-on affirmé.

M. Warburton a nié tout acte répréhensible, déclarant: “J’ai énormément de défense, mais malheureusement, la façon dont les choses fonctionnent signifie que cela ne sort pas en premier.”

Le journal a également rapporté pour la première fois la lettre dans laquelle il faisait pression au nom d’un financier russe qui lui avait accordé un prêt de 150 000 £ pour une location de vacances.