Un député conservateur doit comparaître devant le tribunal après que son chien aurait chassé un cerf à Richmond Park.

Danny Kruger, qui représente Devizes, dans le Wiltshire, est accusé d’avoir permis à son Jack Russell de «chasser, inquiéter ou blesser un grand troupeau de daims» dans le parc royal le 20 mars de cette année.

Il a été répertorié pour comparaître devant le tribunal de première instance de Wimbledon lundi, mais l’affaire a été ajournée en son absence jusqu’au 24 mai.

L’homme de 46 ans, qui est le fils du juge du Great British Bake Off, Prue Leith, pourrait être condamné à une amende allant jusqu’à 200 £ s’il est reconnu coupable de l’infraction en vertu du Règlement sur les parcs royaux et autres espaces ouverts.

Il aurait eu le chien, nommé Pebble, lors du premier verrouillage du coronavirus l’année dernière, selon Le soleil.

conseillé Le député conservateur a « oublié » de porter un masque facial dans le train malgré l’avertissement de la deuxième vague de Boris Johnson Des cerfs mutilés et tués lors d’attaques présumées de chiens dans la réserve naturelle écossaise Un propriétaire condamné à une amende de 600 £ après que son chien ait tué un cerf à Richmond Park La police tchèque à la recherche d’un fusil volé par un cerf

M. Kruger a déclaré au journal qu’il avait réussi à remettre rapidement son animal en laisse et qu’aucun animal n’avait été blessé pendant l’incident.

Les parcs royaux ont des règles strictes sur le moment et l’endroit où les visiteurs peuvent promener leurs chiens.

Entre mai et début août, il est fortement déconseillé aux visiteurs de promener leur chien dans les parcs Richmond et Bushy, où environ 300 cerfs peuvent naître pendant la période de mise bas.

Le député conservateur Danny Kruger est le fils du juge du Great British Bake Off, Prue Leith (photo au centre) (C4 / Love Productions / Mark Bourdillon / PA Wire)

Si cela n’est pas possible, les propriétaires doivent garder leurs animaux de compagnie en laisse en tout temps dans les parcs.

Selon Royal Parks, il y a eu 90 incidents signalés de chiens chassant des cerfs au cours d’une année jusqu’en avril 2021.

Les cerfs ont instinctivement peur des chiens et les biches cachent souvent leurs petits dans les fougères et les hautes herbes pour les cacher des prédateurs perçus.

Le souci pour leur nouveau-né signifie qu’ils peuvent agir de manière défensive envers les chiens et ils sont connus pour les chasser et les attaquer, même si le chien est à distance et n’agit pas de manière provocante, selon Simon Richards, directeur du parc de Richmond Park.

M. Kruger a été élu député de Devizes et a travaillé comme secrétaire politique de Boris Johnson avant les élections générales.

Il a également travaillé comme rédacteur de discours de David Cameron alors qu’il était chef de l’opposition.