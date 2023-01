Le député conservateur compare le gouvernement à un «groupe sur le Titanic» dans des messages divulgués

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un député conservateur a comparé le gouvernement au «groupe du Titanic», selon des messages WhatsApp divulgués.

Les messages, apparemment divulgués par le soi-disant groupe de bon sens des députés conservateurs sur WhatsApp, révèlent un certain nombre de parlementaires attaquant des fonctionnaires et déplorant le gouvernement de Rishi Sunak.

Lee Anderson, député d’Ashfield, a suggéré que tout fonctionnaire bloquant les efforts du gouvernement pour arrêter les traversées de petits bateaux pourrait être coupable de “trahison”, selon Nouvelles du ciel.

Les messages auraient été envoyés après la Dimanche Express a publié un article en première page affirmant que les responsables de Whitehall tentent de « saboter » les plans du premier ministre pour lutter contre la migration illégale.

M. Anderson a déclaré que la législation promise par le gouvernement sur la question “n’arrêterait pas les passages”, affirmant que le projet controversé d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda pourrait se concrétiser “si nous avions les couilles”.

Après qu’un député ait suggéré que la législation vienne s’attaquer au problème, le député de Dudley North Marco Longhi a déclaré : « Je ne veux pas tirer sur le messager.

« Mais nous avons déjà eu une législation auparavant. La CEDH (Convention européenne des droits de l’homme) l’emporte sur tout et nos propres collègues veulent la conserver même si elle pose un risque pour la sécurité des Britanniques comme nous venons de le voir.

« Nous serons massacrés aux sections locales et aux GE (élections générales) ».

M. Anderson aurait répondu : « C’est comme le groupe du Titanic. Jouer le même air et ignorer l’évidence.

Selon les WhatsApp divulgués, des députés ont attaqué des fonctionnaires accusés d’avoir contrecarré les plans du gouvernement.

Tom Hunt, député d’Ipswich depuis 2019, a déclaré: «Tous les fonctionnaires non élus qui tentent de bloquer le gouvernement démocratiquement élu devraient être soit licenciés, soit nommés.

“S’ils veulent s’engager dans la politique et être un acteur politique, ils doivent soit quitter leur profession et se présenter aux élections, soit faire l’objet d’un examen minutieux.”

« Aller contre l’État est une trahison. Sûrement », a déclaré M. Anderson.

La députée du Mid Derbyshire, Pauline Latham, aurait déclaré: «Je pensais que les fonctionnaires conseillaient et que les ministres décidaient?

“Évidemment plus!”

Elle a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par l’agence de presse PA.

La députée de Wrexham, Sarah Atherton, a déclaré, selon Sky: «Je pensais qu’il y avait un processus pour les renvoyer. Evidemment plus ! Ils contre-argumentent avec des allégations d’intimidation.

Le député de South Holland et The Deepings, Sir John Hayes, qui est considéré comme proche de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, a déclaré: «Il faut simplement leur dire! Veuillez indiquer à vos whips qu’il s’agit de la priorité la plus urgente du gouvernement.

“Nous devons soutenir Suella dans cette bataille avec des pousse-plumes déconnectés, privilégiés et non élus.”

M. Sunak a fait face à de fortes pressions de la part de certains députés d’arrière-ban conservateurs pour réprimer l’immigration illégale.

M. Anderson, qui a été élu en 2019 et représente le siège du «mur rouge» d’Ashield dans un ancien cœur travailliste, a été parmi les députés les plus virulents sur la question.

En décembre, quelques semaines seulement après le début du mandat de M. Sunak, il a utilisé un article du Mail on Sunday pour émettre une menace voilée de quitter le parti si l’immigration illégale n’était pas suffisamment combattue.