Le député conservateur « boycottera les matchs de l’Euro 2020 de l’Angleterre » contre les joueurs qui se mettent à genoux

Un député conservateur a promis de boycotter les matchs de l’Angleterre lors du tournoi Euro 2020 de cet été si les joueurs de l’équipe nationale continuent de se mettre à genoux avant le coup d’envoi.

Lee Anderson a accusé l’équipe de « soutenir un mouvement politique » – une référence apparente à Black Lives Matter – en faisant le geste antiraciste lors du match d’échauffement avec l’Autriche.

Le député d’Ashfield et d’Eastwood dans le Nottinghamshire a déclaré que la Football Association (FA) et l’équipe « ont fait une grosse erreur » en l’adoptant.

Il a ajouté : « Toutes les formes de racisme sont ignobles et devraient être éradiquées – mais ce n’est pas ainsi.

« Pour la première fois de ma vie, je ne regarderai pas mon équipe d’Angleterre bien-aimée alors qu’elle soutient un mouvement politique dont les principes fondamentaux visent à saper notre mode de vie. »

Monsieur Anderson a fait la déclaration dans un post Facebook en réponse à la condamnation par Gareth Southgate des supporters qui ont hué les joueurs pour s’être agenouillés avant le coup d’envoi au Riverside Stadium mercredi.

Le manager anglais a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un geste politique et a déclaré que « certaines personnes ne comprennent pas tout à fait le message ».

Ses commentaires ont incité un autre député conservateur, Brendan Clarke-Smith, à accuser le manager anglais d’avoir insulté l’intelligence des fans qui ne sont pas d’accord pour se mettre à genoux.

« Les fans comprennent parfaitement bien – ils en ont juste marre d’être prêchés et d’être bafoués. Ils sont là pour regarder un match de football, pas pour recevoir des leçons de moralité », a-t-il déclaré.

M. Clarke-Smith, député de Bassetlaw dans le Nottinghamshire, a également accusé des responsables de soutenir un mouvement politique « extrême » en faisant ce qu’il a qualifié de « geste vide ridicule ».

Il a déclaré: « Black Lives Matter est un mouvement politique et promeut également des politiques assez excentriques et extrêmes, telles que l’abolition de la famille nucléaire et le financement de la police, ainsi que bien d’autres.

« Bien que je ne doute pas que les autorités du football aient vraiment de bonnes intentions, je pense qu’elles se sont trompées et qu’elles auraient dû concevoir leur propre campagne à l’époque, plutôt que de s’allier apparemment à un mouvement politique. »

Le député a ensuite exhorté l’équipe à « tirer des leçons » avant le match d’échauffement de dimanche contre la Roumanie.

Cependant, samedi, M. Southgate a confirmé que l’équipe avait décidé de continuer à prendre le genou tout au long du tournoi.

« La chose la plus importante pour nos joueurs est de savoir que nous sommes totalement unis là-dessus, nous sommes totalement engagés à nous soutenir, à soutenir l’équipe. Nous pensons que plus que jamais déterminés à mettre le genou à terre à travers ce tournoi », a-t-il déclaré.