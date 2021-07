Un député conservateur a attaqué Marcus Rashford pour avoir « fait de la politique » alors qu’il aurait dû pratiquer le football, à la suite de son penalty raté à l’Euro 2020.

Le footballeur anglais a reçu des éloges à tous les niveaux pour ses campagnes visant à garantir que les enfants pauvres reçoivent des repas scolaires gratuits et a maintenant lancé un club de lecture pour les encourager à lire davantage.

Mais, après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie, Natalie Elphicke a déclaré : « Ils ont perdu. Serait-il peu généreux de suggérer que Rashford aurait dû passer plus de temps à perfectionner son jeu et moins de temps à faire de la politique ? »

Il est entendu que le député de Douvres a été critiqué par un autre député conservateur après avoir publié le message dans un groupe WhatsApp conservateur.

Mme Elphicke s’est maintenant excusée, affirmant que le message avait « partagé la frustration et le chagrin de millions d’autres fans anglais ».

« Je regrette d’avoir envoyé en privé une réaction imprudente à propos du penalty manqué de Marcus Rashford et je m’excuse auprès de lui pour toute suggestion selon laquelle il n’est pas entièrement concentré sur son football », a-t-elle déclaré.

« En avant pour la Coupe du monde et j’attends avec impatience la contribution de Marcus Rashford à ce moment-là. »

La Food Foundation, qui milite pour une alimentation abordable et saine pour tous, a fait l’éloge de la star de Manchester United pour son travail pendant plus d’un an.

« Il a attiré plus d’attention sur le problème que nous n’aurions jamais cru possible. Peu importe les revers, c’est un héros sur et en dehors du terrain. Merci Marcus », a tweeté l’organisation.

Jadon Sancho et Bukayo Saka ont également raté le match lors d’une fusillade, alors que l’Italie s’est imposée 3-2 aux tirs au but à Wembley après un match nul 1-1 en 120 minutes.

Angela Rayner, chef adjointe du parti travailliste, a accusé Mme Elphicke de « se moquer des joueurs inspirants qui se sont mobilisés pour nourrir les enfants affamés lorsqu’ils ont voté pour les laisser sans nourriture ».

« Qu’il s’agisse de leur incapacité à soutenir les personnes vulnérables ou de huer nos garçons après avoir fait la fierté de tout notre pays, la méchante fête est de retour », a-t-elle déclaré.

« Après son échec à soutenir nos joueurs dans leur prise de position contre le racisme, Boris Johnson doit condamner publiquement ces messages honteux. De quel côté est-il, les cœurs de lion sur le terrain ou les députés conservateurs qui les attaquent ? »

L’année dernière, M. Rashford a forcé le gouvernement à faire volte-face sur son intention de ne pas financer les repas gratuits qui seraient autrement donnés aux élèves pendant les vacances.

Il a maintenant intensifié cette campagne, appelant le Premier ministre à procéder à un examen urgent de la politique du gouvernement en matière de repas scolaires en Angleterre.

Le footballeur s’est associé aux chefs de la télévision Jamie Oliver, Tom Kerridge, Hugh Fearnley-Whittingstall et à l’actrice Dame Emma Thompson.

Pendant ce temps, il s’est associé à l’éditeur Macmillan Children’s pour faire don de 50 000 livres dans plus de 850 écoles primaires en Angleterre et en Écosse.