Le député conservateur Andrew Bridgen risque une suspension pour avoir enfreint les règles du lobbying

Le député conservateur Andrew Bridgen devrait être suspendu de la Chambre des communes pour avoir enfreint les règles du lobbying et des normes, a recommandé un chien de garde parlementaire.

M. Bridgen a enfreint le code de conduite en faisant pression sur les ministres au nom de Mere Plantations – une entreprise dont il avait reçu des «avantages financiers enregistrables», a constaté le Comité des normes.

Le comité multipartite a conseillé une suspension de cinq jours de séance pour avoir enfreint les règles d’enregistrement, de déclaration et de lobbying rémunéré “à plusieurs reprises et de multiples manières”.

Son rapport indiquait: “M. Bridgen a fait preuve d’une attitude très cavalière envers les règles de la Chambre en matière d’enregistrement et de déclaration d’intérêts, notamment en disant à plusieurs reprises qu’il n’avait pas vérifié sa propre inscription au registre.”

Le député a été recommandé pour une suspension de deux jours pour violation de deux articles du code de conduite des députés et de trois jours de séance supplémentaires pour une « attaque inacceptable contre l’intégrité » de la commissaire aux normes Kathryn Stone.

L’enquête du bureau de Mme Stone sur M. Bridgen a révélé qu’il avait enfreint les règles en omettant de déclarer un intérêt pertinent pour Mere Plantations dans six courriels aux ministres.

Il a été constaté que le député avait reçu trois avantages enregistrables de Mere Plantations : un contrat pour un rôle consultatif, un voyage au Ghana en août 2019 et un don de 5 000 £ à la North West Leicestershire Conservative Association le 31 octobre 2019 par la société.

Le comité a également constaté que M. Bridgen avait mis en cause “l’intégrité de Mme Stone” sur la base “d’allégations totalement infondées et fausses, et avait tenté de manière inappropriée d’influencer les processus de normalisation de la Chambre”.

M. Bridgen s’est demandé si sa réputation de critique virulent du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, aurait pu influencer ses conclusions.

Le député a écrit un e-mail à Mme Stone disant qu’il était bouleversé d’entendre “une rumeur non fondée selon laquelle votre contrat en tant que commissaire aux normes parlementaires doit se terminer dans les mois à venir et qu’il existe des plans avancés pour vous offrir une pairie”.

Il a ajouté : « Certains collègues suggèrent également que ces plans dépendent de l’obtention des « bons » résultats lors de la conduite d’enquêtes sur les normes parlementaires… vous êtes à juste titre réputé pour votre intégrité et votre décence et il ne fait aucun doute que de telles rumeurs ne sont conçues que pour nuire à votre réputation.”

Le comité des normes a déclaré que l’e-mail de M. Bridgen semblait être “une tentative d’exercer une pression totalement inappropriée sur le commissaire”, ce qui est “un comportement totalement inacceptable”.

