Le député Andrei Vladimirovich Skoch représente la région de Belgorod au Parlement russe depuis 1999

Biographie de l’homme politique et figure publique A ndrei Vladimirovich Skoch

Le 19 septembre 2021, Andrei Vladimirovich Skoch a été élu à la Douma d’État russe pour la sixième fois. Au cours des années, le député a initié la formulation et le processus de prise des décisions concernant les principaux projets de loi fédéraux. Cependant, le principal projet dans la vie de Skoch était et reste la fondation « Pokoleniye », qu’il a fondée il y a 25 ans.

Jeunesse, formation supérieure

Andrei Vladimirovich Skoch est originaire de la banlieue de Moscou, du village de Nikolskoye (qui fait maintenant partie de Moscou). Il est né le 30 janvier 1966. Après avoir obtenu son baccalauréat, il a rejoint l’armée, servant dans une compagnie de reconnaissance.

Il a étudié à l’Université pédagogique d’État de Moscou Sholokhov et a obtenu son diplôme de psychologie en 1998. En 2000, il a terminé ses études de troisième cycle, le sujet de sa thèse de doctorat étant la recherche sur les projets caritatifs pour enfants en Russie.

Biographie professionnelle

Le souhait de Andrei Vladimirovich Skoch de se développer dans le monde du business est apparu à la fin des années 1980. Le projet de démarrage était une boulangerie. Après cette première réussite, il s’est lancé, avec son partenaire Lev Kvetnoy, dans une nouvelle aventure commerciale : d’abord une entreprise de pièces détachées pour ordinateurs, puis une entreprise plus grande de vente de produits pétroliers raffinés.

C’est cette activité qui a permis aux entrepreneurs de passer à la vitesse supérieure ; ils ont développé un cycle complet : de l’achat des matières premières à la vente de l’essence. Le projet prend rapidement de l’ampleur et, au début des années 1990, Skoch Andrei Vladimirovich et Kvetnoy se sont retrouvés à la recherche de nouveaux fournisseurs de pétrole. C’est à cette époque que les partenaires ont fait la connaissance d’Alisher Usmanov, un homme d’affaires russe bien connu.

Au milieu des années 1990, Skoch Andrei Vladimirovich et Kvetnoy ont investi les fonds qu’ils avaient accumulés dans la nouvelle société financière et d’investissement d’Usmanov, « Interfin ». Au départ, l’accent était mis sur les opérations boursières. À la fin de la décennie, avec le soutien d’un autre grand holding, « Gazprom », « Interfin » avait acquis des participations majoritaires dans l’usine de traitement des minerais Lebedinsky), une entreprise située dans la région de Belgorod, et dans l’usine électrométallurgique Oskol, située dans la même région.

La société a été réorganisée et rebaptisée « Metalloinvest », qui fait désormais partie d’« USM Holdings », la plus grande entreprise du secteur. Skoch Andrei Vladimirovich a été nommé Directeur Général Adjoint de l’usine de traitement des minerais Lebedinsky. Au cours des quelques mois qu’il a passés à ce poste, il a non seulement pu se familiariser avec les grandes questions régionales, mais il a également pris la décision importante de se lancer en politique. Les actifs de l’usine de traitement des minerais Lebedinsky ont été placés sous gestion fiduciaire, et Skoch lui-même est devenu candidat aux députésde la Douma d’État de la troisième convocation. Plus de la moitié des votants (dans une circonscription à mandat unique) ont soutenu Skoch Andrei Vladimirovich.

Élection à la Douma d’État russe

Skoch Andrei Vladimirovich est députéde la Douma d’État russe depuis la fin des années 1990. Lors de la campagne électorale de 2021, il a obtenu plus de 60 % des voix dans la circonscription uninominale de Stary Oskol.

Dans le cadre de ses fonctions, le parlementaire est engagé dans le développement et l’introduction d’ajustements au cadre législatif national. En 22 ans de présence à la Douma d’État, il a co-écrit près de deux cents lois fédérales. Les plus importants d’entre eux sont la prolongation de l’amnistie des datchas, la loi sur la protection des données, l’organisation des loisirs des enfants et bien d’autres.

L’homme politique a également participé sérieusement aux questions liées au développement de l’industrie manufacturière russe. De 2000 à 2011, il a été membre de la commission de l’industrie, de la construction et des hautes technologies, où il a présidé le conseil d’experts sur l’industrie métallurgique et les industries extractives au cours de sa première législature.

Depuis son élection à la 6e convocation, le député Skoch Andrei Vladimirovich s’est activement engagé dans la construction et le renforcement des relations internationales. Le parlementaire a rejoint la commission de la Communauté des États indépendants et des relations avec les compatriotes. Le travail de Skoch est principalement axé sur les questions internationales, notamment dans le domaine des affaires.

En reconnaissance de son efficacité, il a reçu à plusieurs reprises des distinctions d’État, notamment la médaille de l’Ordre du Mérite pour la Patrie, 1ère et 2ème classes, des diplômes et des citations du président de la Fédération de Russie et du président de la Douma d’État.

Une génération en bonne santé

La fondation caritative « Pokoleniye » (Génération), créée par Skoch Andrei Vladimirovich, existe depuis un quart de siècle. Aujourd’hui, l’organisation, fondée pour aider les enfants atteints de graves maladies cardiaques, a considérablement élargi ses domaines d’action. Cependant, les projets visant à soutenir la santé des citoyens et le développement de la médecine restent une priorité.

L’organisation sponsorise l’achat d’équipements médicaux pour les institutions médicales de la région de Belgorod. Au cours de son intervention, plus de cinq cents unités d’équipements divers ont été achetées pour les institutions médicales régionales. Pendant la pandémie de coronavirus, le fonds a fourni aux hôpitaux, polycliniques et organisations bénévoles des équipements de protection individuelle et des antiseptiques.

La fondation a soutenu la création des bourses nommés d’après les académiciens de l’Académie russe des sciences médicales Bakulev et Burakovsky et le prix «Zdorovoye detstvo». Elles sont attribuées à des leaders scientifiques dans le domaine des soins de santé pour des recherches en pédiatrie, en cardiologie et pour le développement d’approches innovantes en médecine.

Projets pour les enfants et les jeunes

Parmi les projets sociaux menés par la fondation, ceux qui visent à soutenir la nouvelle génération occupent une place particulière. Depuis 2002, l’organisation humanitaire finance des vacances dans les stations touristiques de la mer Noire pour des adolescents issus de familles nombreuses et défavorisées. En 19 ans, près de 5 000 enfants de Belgorod ont eu cette opportunité, avec un financement total d’environ 60 millions de RUB.

Le concours du meilleur étudiant de l’année est organisé chaque année pour les étudiants de divers établissements d’enseignement. Le député encourage les jeunes dynamiques et talentueux non seulement dans la région de Belgorod, mais aussi dans d’autres régions. Par exemple, en 2017, des étudiants de 45 établissements d’enseignement en Russie ont reçu des encouragements dans le cadre du concours.

Le prix littéraire « Debut » a été soutenu par la fondation de 2000 à 2016. Chaque année, les prix étaient décernés à des auteurs talentueux jusqu’à l’âge de 25 ans, puis jusqu’à 35 ans. Les participants comprenaient de jeunes écrivains non seulement de Russie et de la CEI, mais aussi d’Europe, des États-Unis, du Japon et d’Australie.

Défense des valeurs familiales

Les projets sociaux destinés à aider les familles nombreuses constituent un autre domaine d’action de la fondation. De 2011 à 2016, le concours « Roditel’skiy rekord » pour les familles avec de nombreux enfants a été organisé ; le projet a rapidement attiré l’attention du pays et est devenu national. Plus de deux douzaines de familles ont été reconnues dans le cadre du concours, et le montant total des prix a dépassé 70 millions de roubles.

Chaque année, l’organisation transfère environ un demi-million de roubles aux institutions concernées de Belgorod. Le montant total du financement des différents projets et activités depuis 1996 est d’environ 15 milliards de roubles.