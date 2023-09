Le député américain Michael McCaul déclare que les mesures de Biden ne suffisent pas et souhaite des restrictions plus strictes sur les investissements en Chine

« Je pense que nous pouvons parcourir cette liste, secteur par secteur, et interdire la vente plutôt qu’une simple notification », a déclaré McCaul au festival Texas Tribune. « Introduisez les sanctions, et nous obtenons alors un projet de loi très fort pour contrer la Chine. »

Le premier est un projet de loi de la Chambre qui obligerait le président à imposer des sanctions aux entreprises impliquées dans les efforts de défense ou de surveillance de la Chine. McCaul souhaite également renforcer une mesure adoptée par le Sénat qui oblige désormais uniquement les entreprises à informer le gouvernement de leurs investissements dans les secteurs chinois de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

Le républicain du Texas voit une voie à suivre qui s’appuie sur deux efforts législatifs : l’imposition de sanctions contre des entreprises chinoises individuelles et la réduction des dépenses à l’échelle du secteur.

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, a déclaré que le Congrès devait renforcer les restrictions sur les investissements des entreprises américaines en Chine au-delà de celles proposées par le président Joe Biden plus tôt cet été, car les récentes avancées technologiques chinoises ont stimulé le débat sur l’efficacité des contrôles de Washington.

Biden a publié en août un décret qui restreint les nouveaux investissements dans les technologies de pointe en Chine. Cette ordonnance, qui était plus ciblée que ne le prévoyaient certains à Washington, a été efficace pour stopper les investissements dans les industries des puces électroniques, de l’IA et du quantique, a déclaré McCaul, mais il souhaite voir les contrôles américains renforcés.

« Je suis fatigué de voir notre technologie volée et utilisée dans leurs armes », a-t-il déclaré.

01:12 Technologie de transmission mobile 6G 10 à 20 fois plus rapide que la 5G atteinte dans un laboratoire chinois Technologie de transmission mobile 6G 10 à 20 fois plus rapide que la 5G atteinte dans un laboratoire chinois

Ses commentaires interviennent après que la société Huawei Technologies Co., basée à Shenzhen, a montré qu’elle était capable de surmonter en partie les sanctions américaines et de réaliser des percées technologiques.

Huawei le mois dernier a sorti un smartphone premium alimenté par une puce avancée qu’il a conçue et fabriquée par Semiconductor Manufacturing International Corp, basée à Shanghai.

Les progrès de Huawei ont amené certains à se demander si un blocus technologique mondial dirigé par les États-Unis et visant le secteur chinois des puces a échoué, McCaul et d’autres législateurs républicains appelant l’administration Biden à couper complètement Huawei et SMIC des fournisseurs américains.