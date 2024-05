Le dépouillement est en cours après un scrutin charnière

Un nombre record de 70 partis et 11 indépendants étaient en lice, les Sud-Africains votant pour un nouveau parlement et neuf législatures provinciales.

Selon les analystes, cela montre que de nombreuses personnes sont déçues par l’ANC.

« Nous entrons dans la prochaine phase de notre démocratie, et cela va être une grande transition », a déclaré l’analyste politique Richard Calland à la BBC.

« Soit nous deviendrons une démocratie plus compétitive et plus mature, soit notre politique deviendra plus fracturée. »

Le principal parti d’opposition, l’Alliance démocratique (DA), a signé un accord avec 10 autres partis, acceptant de former un gouvernement de coalition s’ils obtiennent suffisamment de voix pour déloger l’ANC du pouvoir.

Mais cela est très peu probable, puisque l’ANC devrait rester le plus grand parti, le plaçant en pole position pour diriger une coalition si son soutien descend en dessous de 50 %.

Il a obtenu 57,5 ​​% des voix lors des dernières élections, contre 21 % pour le DA.

Les Sud-Africains ne votent pas directement pour un président. Au lieu de cela, ils votent pour les membres du Parlement qui éliront ensuite le président.

L’actuel président Cyril Ramaphosa devrait donc rester au pouvoir.