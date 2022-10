Le dépouillement du conseil est en cours à West Kelowna – Kelowna Capital News

Un recomptage informel est en cours à West Kelowna pour déterminer qui pourrait revendiquer le dernier poste de conseiller.

Les résultats non officiels des élections municipales du 15 octobre, sur le site Web de la ville, montrent que Garret Millsap a été élu avec 2 092 voix et Tom Groat avec 2 091.

Un dépouillement est à la discrétion du directeur général des élections. Le recomptage peut prendre un certain temps. Les conseillers sortants Rick de Jong, Jason Friesen, Stephen Johnston et Carol Zanon ont été réélus. Tasha Da Silva et Garrett Millsap sont de nouveaux visages au conseil.

