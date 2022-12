Le dépouillement des votes se termine aux élections aux Fidji sans vainqueur clair

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Le dépouillement des votes s’est terminé lors des élections générales aux Fidji dimanche, mais il n’y a pas eu de vainqueur clair et divers partis politiques négocient actuellement pour former un gouvernement de coalition.

L’élection avait opposé deux anciens putschistes l’un contre l’autre.

Sitiveni Rabuka, qui a mené un coup d’État en 1987 et a ensuite été Premier ministre élu dans les années 1990, est devenu le principal adversaire du Premier ministre Frank Bainimarama, au pouvoir depuis 16 ans.

Le Parti de l’alliance populaire de Rabuka et ses alliés, le Parti de la fédération nationale, ont obtenu environ 45 % des voix combinées. Le premier parti des Fidji de Bainimarama, quant à lui, a remporté environ 43% des voix.

Cela a laissé les deux parties chercher à former une coalition avec le Parti libéral social-démocrate.

Le secrétaire général du parti libéral, Lenaitasi Duru, a déclaré aux médias qu’ils avaient des réunions avec les deux parties.

“Le premier cycle de négociations a eu lieu hier”, a déclaré Duru. “Nous nous attendons à d’autres négociations plus tard cet après-midi.”

Il a déclaré que les priorités du parti comprenaient les affaires autochtones et l’éducation.

“En ce moment, nous sommes assis au milieu”, a déclaré Duru. “Nous regardons et attendons ce qui est proposé, puis nous prendrons la décision en fonction de ce qui est le mieux pour la nation.”

Plus tôt, vendredi, le parti de Rabuka et quatre autres avaient déclaré qu’ils lançaient une pétition nationale parce qu’ils n’avaient aucune confiance dans l’intégrité des responsables électoraux.

Mais un groupe international qui a surveillé l’élection a déclaré vendredi qu’il n’avait observé aucune irrégularité de vote et que le processus était transparent et crédible.

Le différend avait menacé de déstabiliser la fragile démocratie de la nation du Pacifique, qui a été entachée par quatre coups d’État militaires au cours des 35 dernières années.

Rebekha Sharkie, législatrice australienne et coprésidente du Groupe multinational d’observateurs, composé de 90 personnes, a déclaré aux journalistes aux Fidji qu’ils avaient un accès illimité au processus électoral et qu’ils n’avaient observé aucune irrégularité. Elle a déclaré que le groupe avait évalué que les Fidjiens pouvaient voter librement.

Les inquiétudes de Rabuka sont survenues après que son parti ait été en tête des résultats préliminaires publiés en ligne après la clôture des sondages, mais l’application des résultats a ensuite cessé de fonctionner.

Les responsables électoraux ont déclaré qu’ils avaient trouvé une anomalie dans le système et qu’ils devaient recharger les résultats. Lorsque la prochaine série de résultats a été publiée, le parti de Bainimarama était en tête.

Les responsables électoraux ont par la suite arrêté leur décompte provisoire et sont passés à un décompte final.

Bainimarama s’est d’abord emparé du poste le plus élevé par la force en 2006, puis s’est refaçonné en tant que leader démocrate en introduisant une nouvelle constitution et en remportant les élections en 2014 et à nouveau en 2018.

Les Fidji sont connues à l’étranger comme un paradis touristique parsemé de plages immaculées et rempli de gens sympathiques et détendus.

Cependant, les dernières années se sont avérées difficiles pour de nombreuses personnes dans ce pays d’un peu moins d’un million d’habitants, après que le tourisme s’est évaporé lorsque le COVID-19 a frappé et que l’économie s’est effondrée. La Banque mondiale estime que le taux de pauvreté du pays est d’environ 24 %.

Nick Perry, l’Associated Press