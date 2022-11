Le dépôt FTX révèle une comptabilité bâclée, des dépenses en roue libre, des avantages

Plus tôt jeudi, le PDG de FTX, John Ray III, a déposé une déclaration auprès du tribunal des faillites des États-Unis pour le Delaware, la dernière en date dans l’implosion de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Ray, qui a aidé Enron à traverser sa propre faillite, n’a pas mâché ses mots sur l’état de l’entreprise ou le comportement de l’ancienne équipe de direction, la décrivant comme l’un des pires exemples de contrôles d’entreprise qu’il ait jamais rencontrés. C’était une remarque accablante de la part de quelqu’un qui a 40 ans d’expérience dans le domaine juridique et de la restructuration.

Voici quelques-unes des révélations les plus importantes du dossier de Ray :

1. Une absence totale de contrôle financier et corporatif

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici.”

Ray a ouvert son dossier en incendiant l’ancienne direction, y compris l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, pour l’échec de la direction à attraper et à combler un trou étonnant de plusieurs milliards de dollars dans les bilans d’Alameda Research-FTX. Les pertes pour les investisseurs peuvent atteindre jusqu’à 8 milliards de dollars. Mais avec des systèmes de comptabilité, d’audit et de décaissement inexistants ou déficients, il faudra à Ray et à ses enquêteurs médico-légaux “un certain temps” pour découvrir la vérité.

2. Une comptabilité bâclée nécessitera une analyse médico-légale.

“Je ne pense pas qu’il soit approprié que les parties prenantes ou la Cour se fondent sur les états financiers audités comme une indication fiable de la situation financière de ces [companies].”

Le nouveau chef de FTX a déclaré qu’il avait des inquiétudes “substantielles” concernant les positions financières qu’il présentait au tribunal. L’implosion de FTX a révélé un énorme trou dans les bilans de l’entreprise, mais jusqu’à ce que l’analyse de la blockchain et la comptabilité judiciaire soient terminées, Ray a déclaré qu’il n’était pas “approprié pour les parties prenantes ou la Cour de s’appuyer” sur les chiffres présentés.

Des données financières précises sont une mesure clé pour évaluer et investir dans une entreprise. Les sociétés de capital-risque ont investi des milliards dans l’enfant de l’affiche Bankman-Fried et ses entreprises, les valorisant à des dizaines de milliards de dollars.

Un aspect standard de tout investissement en capital-risque est une période de diligence raisonnable, où les livres sont ouverts et les états financiers audités sont présentés aux investisseurs potentiels. L’affirmation de Ray selon laquelle les états financiers de nombreuses filiales de FTX ne sont pas fiables soulève de nouvelles questions sur la diligence exercée par certaines des plus grandes sociétés de capital-risque au monde.

3. Penthouses, avantages et objets personnels

“Aux Bahamas, je comprends que les fonds de la société du groupe FTX ont été utilisés pour acheter des maisons et d’autres objets personnels pour les employés et les conseillers. Je comprends qu’il ne semble pas y avoir de documentation pour certaines de ces transactions en tant que prêts, et que certains biens réels la succession a été enregistrée au nom personnel de ces employés et conseillers dans les registres des Bahamas.”

Autre les rapports ont détaillé somptueux avantages prétendument accordés aux employés de FTX aux Bahamas. Le dossier de Ray indiquait que les fonds de l’entreprise étaient utilisés pour acheter des maisons pour les employés et les conseillers, parfois en leur nom. Les prêts n’ont pas été enregistrés par FTX à ces personnes, comme c’est généralement le cas avec des accords similaires dans d’autres entreprises. Au lieu de cela, les individus ont reçu les actes de propriété de ces propriétés, selon Ray, librement et clairement, en leur propre nom.

Notamment, le penthouse de 40 millions de dollars de Bankman-Fried est brièvement arrivé sur le marché à la suite de la faillite. Il a depuis été retiré de la liste publique.

4. Emoji pour les dépenses

“Les débiteurs n’avaient pas le type de contrôle des décaissements que je pense être approprié pour une entreprise commerciale. Par exemple, les employés du groupe FTX ont soumis des demandes de paiement via une plate-forme de “chat” en ligne où un groupe disparate de superviseurs a approuvé les décaissements en répondant avec émojis personnalisés.”

Malgré toute une industrie consacrée au contrôle des dépenses et aux remboursements, l’équipe de Bankman-Fried a utilisé la messagerie interne pour libérer les fonds de l’entreprise entre les mains des employés du monde entier. La plate-forme utilisée par FTX n’est pas immédiatement claire, bien que l’entreprise soit connue pour avoir utilisé Slack pour les communications internes.

5. Un avantage pour Alameda

Les pratiques de gestion inacceptables comprenaient l’utilisation d’un e-mail de groupe non sécurisé […] pour accéder à des clés privées confidentielles et à des données extrêmement sensibles […] l’absence de réconciliation quotidienne des positions sur la blockchain, l’utilisation de logiciels pour dissimuler l’utilisation abusive des fonds des clients, l’exemption secrète d’Alameda de certains aspects de FTX.comle protocole d’auto-liquidation et l’absence de gouvernance indépendante […]”

Alameda Research, la société commerciale secrète au cœur de l’empire de Bankman-Fried, a exécuté des transactions sur FTX aux côtés d’autres commerçants institutionnels et individuels. Cependant, les deux entreprises étaient plus proches qu’elles ne l’ont été publiquement reconnues, à la lumière de la déclaration de Ray selon laquelle Alameda était secrètement exemptée de “certains aspects” du protocole d’auto-liquidation de FTX.

On ne sait pas immédiatement quels aspects Ray voulait dire. Dans le trading de crypto, la liquidation ressemble le plus à un appel de marge, où une position à effet de levier est clôturée par un échange en raison d’un changement radical du prix d’un actif sous-jacent.

CNBC a fait plusieurs demandes de commentaires à Bankman-Fried.