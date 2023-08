Le dépôt FitBit FCC peut montrer une bande de fitness de marque Google

Le Montre Pixel n’est pas le seul chouchou portable de Google. Selon un récent dossier de la FCC, un nouveau groupe Fitbit pourrait être en préparation, mais avec la marque Google collée partout.

Le nouveau téléphone Pixel à 1 800 $ de Google en vaut-il la peine ? | Examen de Gizmodo

9to5Google a rendu compte de la conclusion de la FCC, que Google a soumise avec son en-tête de marque. L’appareil est désigné uniquement par son nom de modèle, « G3MP5 ». Tu peux Recherche le sur le site Web de la FCC. La liste n’a rien de particulièrement révélateur, bien que l’appareil ait passé certains tests réglementaires. L’appareil semble également être uniquement Bluetooth, sans connectivité cellulaire.

9to5Google a également remarqué que certaines des notes de la liste correspondent à celles de la récolte actuelle d’appareils Fitbit. Par exemple, le dossier répertorie l’étiquette électronique de l’appareil sous une partie particulière du menu des paramètres, au même endroit que les trackers précédents de Fitbit ont stocké ces informations numériques. Google n’a pas immédiatement fourni de commentaire sur le dossier.

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu de nouveau Fitbit portable. Depuis l’achat de la marque en 2021, Google a été occupé à le consolider avec son écosystème Pixel Watch. Et beaucoup grondent déjà sur le Montre Pixel 2ce qui est censé se concrétiser lors de la prochaine Pixel 8/8 Pro les fleurons sont annoncés.

Ce n’est pas la première fois que les fuites de Fitbit excitent les gens. Nous attendions un supposé enfants seulement smartwatch pour frapper la scène depuis 2022. La dernière liste FCC peut être liée à ce projet de longue date. 9to5Google et Le bord Je suppose que ça pourrait être le pantalon fantaisie Luxe ou l’Ace centré sur les enfants, qui étaient historiquement des appareils Bluetooth uniquement.

Fitbit a mis à jour le tracker de fitness budgétaire Inspire et les montres intelligentes Versa et Sense l’été dernier. Il est peu probable qu’ils reprennent ces modèles particuliers si tôt, car Fitbit n’est plus l’événement principal comme il l’était auparavant. Et tandis que Google a mis à jour le Application Fitbit avec un nouveau look et des fonctionnalités payantes, c’est plus pour le rendre agréable pour les utilisateurs d’Android et ceux qui passent à la Pixel Watch à partir d’autres smartwatches Android.

Cependant, les montres connectées ne conviennent pas à tout le monde. En espérant que Google continuera à lancer des appareils portables sous le surnom de Fitbit, même s’il existe principalement pour vendre des gens sur l’écosystème Google qui vit à l’intérieur.