Le dépôt d’un ETF met en évidence le risque d’investissement de phénomènes aériens non identifiés

« Et dans notre monde, la divulgation des risques est très importante. »

« Ce sont des images non retouchées … et nous ne savons pas quoi en faire », a déclaré Andrew Chanin, PDG de ProcureAM. « Pour moi, cela ne fait que crier risque, risque, risque.

L’ajout intervient alors que l’armée américaine a reconnu des événements inexpliqués et confirmé l’authenticité de certaines images et vidéos qui montrent une activité inhabituelle. Un prochain rapport du renseignement militaire traitant du phénomène est attendu ce mois-ci.

Plus de Personal Finance : Comment les riches Américains comme Bezos et Musk paient peu d’impôts sur le revenu Le prix à payer pour aller dans l’espace avec Jeff Bezos est maintenant de 2,8 millions de dollars Krispy Kreme adoucit les incitations aux vaccins avec 1,5 million de beignets gratuits

Le fournisseur de fonds négociés en bourse ProcureAM a déposé cette semaine un dossier réglementaire auprès de la SEC citant un nouveau risque sans précédent : les phénomènes aériens non identifiés.

Il existe un nouveau risque potentiel auquel les investisseurs doivent faire attention, et il est hors de ce monde.

La décision d’ajouter les divulgations dans un dépôt réglementaire pourrait être une première. Après en avoir discuté avec des partenaires, des membres du conseil d’administration et des conseillers juridiques, ProcureAM a décidé qu’il s’agissait d’une étape nécessaire, a déclaré Chanin.

« Je ne connais aucun produit financier dans l’histoire du monde qui ait publié une telle divulgation des risques », a déclaré Chanin.

L’ETF Procure Space est composé d’entreprises du monde entier qui tirent la majorité de leurs revenus d’activités et de services commerciaux liés à l’espace. Jusqu’à 20% du fonds comprend des noms plus diversifiés de l’espace aérien et de la défense, a déclaré Chanin.

L’ETF, qui a été lancé en 2019, compte environ 133 millions de dollars d’actifs.