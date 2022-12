Le dépôt des élections des candidats pour 2023 s’ouvre à Sycamore, alors que deux titulaires cherchent à être réélus jusqu’à présent – Shaw Local

SYCOMORE – Longtime Sycamore Ward Two Alderman Chuck Stowe, qui siège au conseil municipal de Sycamore depuis les années 1980, a été le premier à déposer ses documents de candidature pour la réélection à la mairie de Sycamore lundi.

Les documents du conseil municipal de Sycamore de Stowe ont été les premiers remis à la fenêtre de dépôt des élections – qui se déroule jusqu’au 19 décembre – ouverte à 8 h 30 au bureau du greffier de la ville de Sycamore. L’élection consolidée aura lieu le 4 avril et verra les électeurs voter pour des sièges ouverts au conseil municipal de Sycamore et au district scolaire 427 de Sycamore, entre autres. Les mandats au conseil et à la commission scolaire sont de quatre ans.

L’échevine du quartier trois, Nancy Copple, a également déposé des documents lundi pour demander sa réélection.

Stowe a déclaré que son employeur lui avait demandé s’il pouvait commencer sa journée de travail à 8 heures du matin lundi, mais il a dit non, voulant donner la priorité à l’obtention de ses papiers tôt avec la greffière Mary Kalk.

Il a dit que c’était bien d’être le premier candidat à se présenter aux élections.

“C’est toujours intéressant, vous savez, d’être le premier à entrer”, a déclaré Stowe. “Je veux dire, si vous allez déposer, soyez là.”

À l’exception de deux ans au tournant du siècle, Stowe a déclaré qu’il s’était présenté ou avait siégé au conseil municipal de Sycamore depuis 1985. Cette fois-ci, Stowe a déclaré qu’il espérait que sa voie de succès électoral se poursuivrait.

« J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail au cours des années où j’ai été ici et j’apporte certainement de l’expérience », a déclaré Stowe. “Et nous sommes restés très solvables et avons fait de notre mieux pour réduire les impôts.”

Stowe a déclaré qu’il n’y avait rien de spécifique que les électeurs devraient savoir à son sujet, mais il a noté qu’il se consacrait à essayer d’aider les résidents du quartier deux.

Kalk a déclaré que la matinée de dépôt avait été calme par rapport à ce qu’elle avait été lors des cycles électoraux précédents, mais qu’elle souhaitait malgré tout se présenter au bureau préparée lundi.

“Dans [2019] aussi c’était, vous savez, ‘Ah tout le monde attend dehors’ et ‘Voici votre billet’ », a déclaré Kalk, expliquant comment elle devait travailler avec les candidats pour déposer leurs documents un par un.

Kalk a déclaré que le premier jour de dépôt de candidature pour les élections consolidées de 2021 – lorsque les courses à la mairie étaient en cours pour les votes dans la majeure partie du comté de DeKalb – n’était pas aussi occupé que pour les élections de 2019. Les deux étaient cependant plus occupés que lundi, a-t-elle déclaré.

“Il y avait beaucoup plus de monde la dernière fois et il y avait quelques compétitions”, a déclaré Kalk. Elle a dit que dans l’état actuel des choses, aucun concours n’a encore été déposé pour les quartiers deux et trois.