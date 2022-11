Le dépôt américain de déchets nucléaires commence à remplir une nouvelle zone de stockage

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les travailleurs du seul dépôt souterrain de déchets nucléaires du pays ont commencé à utiliser une zone d’élimination nouvellement exploitée dans l’installation souterraine du sud du Nouveau-Mexique.

Les responsables de l’usine pilote d’isolation des déchets ont fait l’annonce cette semaine, affirmant que les premiers conteneurs de déchets à être ensevelis dans la nouvelle zone provenaient du laboratoire national d’Oak Ridge dans le Tennessee – l’un des nombreux laboratoires et sites gouvernementaux à travers le pays qui emballent les déchets. et expédiez-le à WIPP.

Connue sous le nom de Panel 8, la nouvelle zone se compose de sept pièces séparées pour placer des boîtes et des barils spéciaux remplis de blouses de laboratoire, de gants en caoutchouc, d’outils et de débris contaminés par du plutonium et d’autres éléments radioactifs.

Chaque salle mesure 33 pieds (10 mètres) de large, 16 pieds (4,9 mètres) de haut et s’étend sur la longueur d’un terrain de football moins les zones d’extrémité.

Creusée dans une ancienne formation de sel d’environ 0,8 kilomètre de profondeur, la décharge souterraine située à l’extérieur de Carlsbad a reçu sa première cargaison en 1999. L’idée est que le sel mouvant finira par ensevelir les déchets radioactifs laissés par des décennies de bombes. la fabrication et la recherche sur les armes nucléaires.

En 2014, un incendie et un dégagement de rayonnement séparé ont forcé une fermeture de près de trois ans du dépôt et une refonte coûteuse des politiques et procédures qui régissent le WIPP et le programme national de nettoyage de plusieurs milliards de dollars pour les déchets de la guerre froide.

Les opérations ont dû être réduites après la réouverture du dépôt car des zones de l’installation étaient contaminées et le débit d’air nécessaire aux opérations d’extraction et d’élimination était limité. Maintenant, un projet de plusieurs millions de dollars est en cours pour installer un nouveau système de ventilation, et les régulateurs de l’État envisagent un changement de permis qui, selon certains critiques, pourrait entraîner une expansion des opérations.

Le Bureau des déchets dangereux du Département de l’environnement de l’État a publié ce mois-ci un plan visant à garantir au public la possibilité de commenter les modifications ou les demandes de renouvellement de permis.

Sean Dunagan, président et chef de projet de Nuclear Waste Partnership, l’entrepreneur qui gère le dépôt, a déclaré dans un communiqué que les opérations sont déjà devenues plus efficaces avec le nouveau panneau.

La création d’un panneau nécessite l’extraction de près de 160 000 tonnes de sel, et il faut environ 2 ans et demi pour le remplir de déchets. Par exemple, le panneau 7 est rempli de 20 056 conteneurs, la plupart d’entre eux étant des fûts de 55 gallons (208 litres).

Susan Montoya Bryan, Associated Press