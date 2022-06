Le dépositaire de crypto Prime Trust lève 100 millions de dollars pour ajouter des IRA, jalonnant la suite de services

La startup de garde de crypto et d’infrastructure Prime Trust a levé plus de 100 millions de dollars en financement de série B pour étendre sa gamme de produits et services financiers.

La société prévoit d’ajouter des comptes de retraite crypto et des produits de jalonnement à sa suite de produits, d’augmenter sa prise en charge des produits à jeton, comme les NFT, et d’étendre ses offres d’infrastructure et de sécurité. Les produits de jalonnement permettent aux investisseurs d’utiliser les avoirs cryptographiques pour gagner un rendement ou d’autres récompenses.

« Nous voyons beaucoup de grandes banques, les clients souhaitant avoir des titres symboliques pouvant négocier des actifs traditionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré mercredi Tom Pageler, directeur général de Prime Trust, à « Crypto World ». « Ce financement nous permettra d’apporter cette valeur ajoutée à tous nos clients. »

La société de traitement des paiements FIS fait partie des investisseurs du cycle avec Fin Capital, Mercato Partners, Kraken Ventures, Commerce Ventures, William Blair & Co. et d’autres.

Prime Trust sert environ 700 clients, allant des échanges cryptographiques, des rampes, des applications de portefeuille, des ATS, des RIA, des courtiers et des banques. Pageler a déclaré que les investisseurs n’étaient pas trop effrayés par la baisse du marché cette année et considéraient le moment de l’investissement comme une bonne opportunité.

« Nous voyons la crypto et les marchés traditionnels monter et descendre ensemble, ce qui est formidable », a déclaré Pageler. « Cela signifie que la cryptographie et les actifs numériques sont devenus un marché bien établi ; ils suivent la tendance de l’économie mondiale en général. »