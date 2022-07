Le déploiement “Renaissance” de Beyoncé (Gasp !) Est-il conventionnel ?

“Elle est toujours le leader de la culture, indépendamment de points de données relativement mineurs dans son monde comme les ventes d’albums et la diffusion à la radio”, a déclaré Danyel Smith, journaliste musical chevronné et auteur du récent “Shine Bright: A Very Personal History of Black Women dans Pop.

“Il y a des gens qui existent dans ce monde pour changer la culture, pour changer l’ambiance”, a-t-elle déclaré dans une interview. “Cela compte dans une certaine mesure, les singles, les albums ou la radio, mais ce qui compte vraiment, c’est qu’ils nous font regarder dans une nouvelle direction.”

Depuis le début, cependant, le déploiement de “Renaissance” a été différent – plus transparent, plus conventionnel. Décrit par Beyoncé, 40 ans, dans un post Instagram le mois dernier comme “un endroit où il faut être libre de perfectionnisme et de réflexion excessive”, l’album est positionné pour sensibiliser les consommateurs de masse et l’excitation des fans, avec quatre coffrets différents et une version vinyle en édition limitée. ayant déjà vendu sur le site du chanteur.

“Elle et sa représentation reconnaissent que les choses ont changé depuis la sortie de son dernier album, et elle doit faire presse devant tout le tribunal”, a déclaré Rob Jonas, directeur général de Luminate, le service de données musicales à l’origine des palmarès Billboard.

Un risque majeur de la stratégie de sortie à l’ancienne – qui nécessite la production de copies physiques de l’album longtemps à l’avance – s’est concrétisé mercredi, lorsque “Renaissance” a semblé fuir intégralement en ligne. Comptes de fans sur les réseaux sociaux spéculé que la première version non officielle pouvait provenir de CD vendus prématurément en Europe.