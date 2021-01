FLAGSTAFF, Arizona (AP) – La nouvelle est arrivée pendant une période pleine d’espoir sur la plus grande réserve amérindienne.

Les cas quotidiens de coronavirus étaient à un chiffre, en baisse par rapport à un pic printanier de 238 qui a fait de la nation Navajo un point chaud des États-Unis. La tribu, voulant s’assurer qu’un vaccin COVID-19 serait efficace pour sa population, a déclaré qu’elle accueillerait favorablement les essais cliniques de Pfizer sur sa réserve couvrant l’Arizona, le Nouveau-Mexique et l’Utah.

Tout de suite, les membres de la tribu ont accusé leur gouvernement de leur avoir permis d’être des cobayes, soulignant des moments douloureux dans le passé où les Amérindiens ne consentaient pas aux tests médicaux ou n’étaient pas pleinement informés des procédures.

Un comité d’examen de la nation Navajo a donné à l’étude une approbation plus rapide que d’habitude après que des chercheurs du Center for American Indian Health de l’Université Johns Hopkins aient plaidé en faveur de la diversité. Sans les volontaires autochtones, comment sauraient-ils si les membres des tribus ont répondu aux vaccins de la même manière que les autres?

«Malheureusement, les Amérindiens se sont vus refuser la possibilité de participer à ces essais cliniques parce que presque tous les sites d’étude se trouvent dans de grandes zones urbaines qui n’ont pas fait de sensibilisation efficace auprès des Amérindiens», a déclaré le Dr Laura Hammitt de Johns Hopkins.

Environ 460 Amérindiens ont participé aux essais du vaccin par Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, y compris Navajos. L’enrôlement reflète une compréhension croissante du rôle que jouent les personnes de couleur dans le développement des vaccins et la volonté de les déployer rapidement pour lutter contre les infections parmi les populations qui ont été touchées de manière disproportionnée par le virus.

Pourtant, peu des 574 tribus reconnues au niveau fédéral du pays ont signé pour les études, une hésitation souvent enracinée dans la suspicion et la méfiance. De nombreuses tribus nécessitent également plusieurs niveaux d’approbation pour les essais cliniques, un défi que les chercheurs ne sont pas toujours disposés à surmonter et auxquels les États ne font pas face.

Alors que les vaccins de Pfizer et Moderna Inc. sont déployés dans tout le pays indien, d’autres sont à l’étude.

Dans le nord-ouest du Pacifique, la nation Lummi et la tribu indienne Nooksack prévoient de participer à un essai de vaccin d’une autre société, Novavax Inc. et GlaxoSmithKline.

Sur la Nation Navajo, Arvena Peshlakai, son mari, Melvin, et leur fille Quortnii se sont portés volontaires pour les essais Pfizer.

Arvena Peshlakai a déclaré que les rumeurs étaient endémiques: les Navajos seraient injectés du virus et les chercheurs utiliseraient le plasma de personnes atteintes du COVID-19.

Elle a été assurée que cela ne se produisait pas et a laissé les paroles de ses parents et grands-parents la guider: ne laissez pas nos luttes être vos luttes, commencez par nos triomphes.

«Que suis-je censé faire d’autre? Asseyez-vous simplement et dites: « Non, je ne leur fais pas confiance » et n’essayez pas quelque chose de nouveau pour voir si nous pouvons trouver une percée? » Dit Peshlakai. «Nous devons faire quelque chose, nous ne pouvons pas nous contenter d’attendre, d’espérer et de prier.»

Elle a surmonté sa peur des aiguilles pour obtenir les doses et fait le suivi de son bien-être au quotidien sur une application. En tant que participants à l’essai, la famille peut se faire vacciner si elle a initialement reçu un placebo.

Les essais Pfizer parmi les tribus Navajo et White Mountain Apache ont recruté 275 personnes, dont environ 80% sont des Amérindiens, a déclaré Hammitt. Ce n’était pas autant que les chercheurs l’avaient espéré, mais elle a dit que c’était suffisant pour comparer les réponses immunitaires et anticorps chez les patients autochtones à d’autres.

Les essais de vaccins à l’échelle nationale progressent rapidement, ce qui ne correspond pas toujours aux directives tribales sur l’examen des propositions de recherche.

«Cela doit être fait dans le respect de la souveraineté tribale et en sachant que chaque individu a vraiment reçu un consentement éclairé», a déclaré Abigail Echo-Hawk, directrice de l’Urban Indian Health Institute de Seattle.

Le fait que Johns Hopkins ait une histoire de plusieurs décennies avec les Navajos et les Apaches a aidé, y compris d’autres essais cliniques. Hammitt a déclaré que le Navajo Human Research Review Board était réceptif à un examen rapide des essais de vaccins en raison de l’impact dévastateur de la pandémie.

Dans le Dakota du Sud, le comité de santé tribal de Cheyenne River Sioux a initialement repoussé la proposition du Dr Jeffrey Henderson d’essayer le vaccin Novavax. Henderson, un membre de la tribu, a été envoyé dans la communauté pour évaluer le soutien.

Il espère obtenir l’approbation d’un conseil tribal nouvellement installé, mais pour l’instant, il envisage de mettre en place une unité mobile en dehors de la réserve.

«Nous refusons de faire ce type de recherche ou toute recherche dans les limites d’une tribu sans avoir l’approbation explicite de la tribu», a déclaré Henderson.

Dans l’État de Washington, la tribu Nooksack devrait commencer à recruter des volontaires dans les essais de Novavax lundi, a déclaré le Dr Frank James, responsable de la santé de la tribu.

« Je m’attends à un démarrage lent, et nous devons faire en sorte que quelques personnes courageuses soient à l’aise avec cela, puis les gens suivent », a-t-il déclaré.

La nation Lummi voisine va de l’avant avec un processus d’examen et d’approbation en trois parties pour les essais Novavax.

L’hésitation initiale au sein de la tribu est due à un chercheur qui a pris des photos d’enfants Lummi il y a des années pour développer un outil pour diagnostiquer le syndrome d’alcoolisme foetal, mais n’a proposé aucun moyen de le résoudre, a déclaré le Dr Dakotah Lane, directeur médical exécutif du Lummi Tribal. Clinique de santé.

«J’avais déjà connu et j’étais certainement conscient de la méfiance à l’égard de tout type de recherche au sein de notre communauté», a déclaré Lane. «Mais je savais aussi que le seul moyen de sortir de cette pandémie était d’avoir accès aux vaccins.»

D’autres histoires sur la stérilisation des femmes amérindiennes, notées dans un rapport fédéral de 1976, et les tests militaires d’iode radioactif sur les autochtones de l’Alaska ont suscité la méfiance.

La tribu Havasupai a également réglé un procès il y a dix ans qui accusait des scientifiques de l’Arizona State University d’avoir abusé d’échantillons de sang destinés à la recherche sur le diabète pour étudier la schizophrénie, la consanguinité et la migration de la population ancienne sans l’autorisation de la tribu.

Ce cas est venu à l’esprit quand Annette Brown, une femme Navajo, a entendu parler de la volonté de sa tribu de participer aux essais de vaccin COVID-19.

«Il y a cette méfiance historique en ce qui concerne tout type d’expérimentation», a-t-elle déclaré. «C’est juste de l’expérience, je ne sais pas qu’il y a beaucoup de familles qui n’ont pas été touchées par une sorte d’expérimentation (ou) d’attaques biologiques contre les communautés tribales.

Brown a des sentiments mitigés parce qu’elle a déjà participé à un essai de vaccin avec Johns Hopkins.

Il était lié à la recherche qui a déterminé que la première génération de vaccins contre la méningite bactérienne était moins efficace chez les enfants Navajo et Apache de 6 mois et moins, a déclaré Hammitt. Le taux de la maladie était cinq à dix fois plus élevé chez ces enfants que dans la population générale.

Les chercheurs et les médecins des communautés amérindiennes ont également constaté que les doses standard de médicaments comme les anticoagulants n’étaient pas toujours les meilleures pour les membres de la tribu.

Pour Marcia O’Leary, participer à une étude qui a découvert indirectement que les vaccins contre le VPH ne protègent pas contre une souche qui est l’une des principales causes de cancer chez les femmes amérindiennes des Grandes Plaines montre l’importance d’avoir plus de chercheurs autochtones et d’être impliqués dans des essais cliniques. .

« Nous ne pouvons pas attendre que cela se répercute », a déclaré O’Leary, directeur de Missouri Breaks, un petit groupe de recherche appartenant à des Amérindiens sur la réserve de Cheyenne River Sioux. « Il semble que dans Indian Country, nous continuons à chasser le boule de santé et nous ne devançons jamais.

Fonseca est membre de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-la sur Twitter à https://twitter.com/FonsecaAP.