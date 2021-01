LONDRES – La France est actuellement loin derrière les autres pays européens avec le déploiement de son vaccin Covid-19, ce qui pourrait potentiellement nuire aux chances de réélection du président Emmanuel Macron.

Vendredi, 80000 citoyens français avaient été vaccinés contre le coronavirus à ce jour. En comparaison, l’Allemagne voisine a effectué des centaines de milliers d’inoculations.

Le succès ou l’échec de la vaccination de la population façonnera probablement le débat politique alors que la campagne pour la course présidentielle de 2022 se réchauffe dans les mois à venir.

« Bien que l’élection présidentielle de 2022 semble encore loin, le président Macron craint certainement qu’un déploiement de vaccins mal exécuté ne nuise à ses chances de remporter un autre mandat », a déclaré jeudi à CNBC Jessica Hinds, économiste européenne chez Capital Economics. .

Macron était au coude à coude avec la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen dans un sondage d’opinion publié en octobre.

Le président français se serait plaint que le rythme des vaccinations n’était « pas digne du moment ou du peuple français » et a déclaré que la situation « doit changer rapidement et notamment », a rapporté Le Journal du Dimanche en début de mois. Le bureau du président n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC lundi.

« Un rythme lent de vaccination limiterait la capacité du gouvernement à lever les restrictions qui pèsent sur l’économie et la vie quotidienne des citoyens. Ce serait clairement impopulaire parmi les électeurs (français), en particulier si d’autres pays comme l’Allemagne sont en mesure de les supprimer. plus tôt », a déclaré Hinds.

La paperasserie a été la principale raison des retards. Les citoyens ont dû se faire consulter avant la vaccination et obtenir le consentement de leur médecin avant un coup.

« Ce que je trouve frappant dans la stratégie française, c’est que les fonctionnaires n’ont pas accordé beaucoup d’attention à la logistique, à l’essentiel », a déclaré Jeremy Ghez, professeur à HEC Paris Business School, par e-mail à CNBC.

Les rapports du pays suggèrent également qu’il existe un fort sentiment anti-vaccin dans la population, par rapport à d’autres pays.

Le ministre français de la Santé, Olivier Veran, a initialement suggéré que la distribution prudente tenait compte des préoccupations concernant le vaccin parmi la population générale. Un sondage Ipsos publié fin décembre a montré que seuls 40% des Français avaient l’intention de se faire vacciner contre le coronavirus.

Mais le gouvernement français veut désormais inverser la situation en simplifiant le processus. Le Français Veran a déclaré que les personnes âgées de 75 ans et plus pourront prendre rendez-vous sur Internet ou par téléphone afin de se faire vacciner.

Le pays étend également les critères d’éligibilité et le gouvernement a promis qu’un million de personnes seront vaccinées avant la fin du mois.

La France a été l’une des nations les plus durement touchées par la pandémie. Le Premier ministre Jean Castex a déclaré jeudi que les restaurants et les stations de ski resteraient fermés jusqu’à au moins la mi-février et que le couvre-feu nocturne serait prolongé jusqu’à fin janvier.

Les restrictions sociales pèsent sur l’économie. Le PIB de la France devrait s’être contracté de plus de 9% en 2020.

Plus le déploiement des vaccins est lent, plus les segments de l’économie resteront fermés.

« L’économie française est sous anesthésie et ce n’est qu’en tirant sur le bouchon budgétaire que vous saurez vraiment à quelle vitesse les acteurs économiques peuvent rebondir. Si cela se produit rapidement, j’aime les chances de Macron car il y a si peu d’alternatives à ce jour. Si c’est le cas non, je dirais que tous les paris sont ouverts », a déclaré Ghez sur la manière dont la performance économique influencera le vote présidentiel.

Macron a battu Le Pen en 2017 sur un programme pro-UE.