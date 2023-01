Le déploiement mondial de la série vivo X90 est sur le point de commencer

Les smartphones de la série vivo X90 dévoilés en Chine en novembre dernier devraient faire leurs débuts mondiaux le 31 janvier. vivo n’a pas encore confirmé la date, mais sa filiale malaisienne a annoncé que la gamme X90 arrivera bientôt dans le pays d’Asie du Sud-Est.

La série vivo X90 se compose de trois smartphones – X90, X90 Pro et X90 Pro+. La note de presse que nous avons reçue suggère que la marque chinoise ne lancera les X90 et X90 Pro qu’en Malaisie.

vivo n’a mentionné explicitement le Pro + nulle part, et le page d’événement mis en place sur le site Web de vivo Malaysia ne montre que le modèle Pro. Le Pro+ haut de gamme est introuvable dans la campagne promotionnelle. Cependant, l’un des teasers partagés par vivo fait allusion à un téléobjectif périscope, que vous n’obtenez qu’avec le X90 Pro+, jetant un doute.









La série vivo X90 sera bientôt lancée en Malaisie

Le vivo X90 Pro + est le smartphone le plus excitant du trio X90, avec comme points forts le SoC Snapdragon 8 Gen 2, un appareil photo principal de 50 MP utilisant un capteur IMX989 de 1 ”et un écran AMOLED LTPO4 incurvé de 6,78 pouces 120 Hz 1 440p.











vivo X90 • vivo X90 Pro • vivo X90 Pro+

Vous pouvez lire la couverture de l’annonce de notre vivo X90 Pro Plus ici pour en savoir plus à ce sujet, et dirigez-vous de cette façon pour en savoir plus sur les X90 et X90 Pro. Vous pouvez également consulter la comparaison détaillée des spécifications du trio X90 ici.